Museum Hindeloopen sluit succesvol seizoen af met lezing over ‘Sits’

Hindeloopen- Op zondagmiddag 20 oktober vertelt gastconservator en auteur Winnifred de Vos tijdens een lezing uitgebreid over de geschiedenis van de unieke, gebloemde katoenen stof uit India: sits. Aansluitend is de tentoonstelling ‘Sits. Een wereldproduct in Hindeloopen’ te bezichtigen. Dus ook degene die de tentoonstelling nog niet gezien heeft is deze lezing een goede gelegenheid om Museum Hindeloopen te bezoeken.

Met de lezing sluit het museum – dat dit jaar 100 jaar bestaat – een succesvol museumseizoen af. In september is dit uitgebreid gevierd. Ook kwam dit seizoen een groot deel van de collectie online beschikbaar via de website museum.frl. Het museum sluit het seizoen af met goede bezoekerscijfers, ruim 10 procent meer bezoekers dan in de afgelopen 10 jaar.

Tijdens de lezing besteedt Winnifred de Vos ook uitgebreid aandacht aan de manier waarop sits gemaakt werd en hoe het via de scheepvaart naar Europa kwam. In Nederland was sits eerst een exotisch luxeproduct, maar maakte al snel deel uit van de Hindelooper streekdracht. Ook vandaag de dag wordt sits nog toegepast in het Hindelooper kostuum. Eerder dit jaar verscheen het boek ‘Pronck en Prael – sits in Nederland’ geschreven door Winnifred de Vos bij uitgeverij Waanders. Tijdens de lezing is het boek te koop in de museumwinkel.

Entree voor deze speciale lezing is € 4,- en graag aanmelden via info@museumhindeloopen.nl of tel. 0514-521420. Aanvang 15.00 uur.

Foto 1: ‘Fashionista’s’, foto uit de Friesland Style campagne, gemaakt door Heleen Haijtema en Tryntsje Nauta in opdracht van Merk Fryslân