Activiteiten tijdens Gaasterlandse Natuurweek

Balk- Maandag 21 oktober: Excursie de kringloop van paddenstoelen met kenner Gosse Haga

De meeste paddenstoelen doen heel nuttig werk. Ze breken samen met bacteriën de dode bladeren en takken die op de grond liggen af. Het zijn de opruimers in de natuur. Tijdens de paddenstoelenexcursie in het Lycklamabos vertelt de gids je verrassende verhalen en wetenswaardigheden over deze onmisbare schakels in de kringloop van grondstoffen.

Paddenstoelen verschijnen snel zonder dat duidelijk is waar ze vandaan komen. Een paddenstoel is geen plant, ze hebben geen bladgroen om zonlicht op te vangen. Bovendien kunnen ze groeien in het donker. Dit zijn eigenschappen die paddenstoelen onderscheiden van planten. Wat is een paddenstoel dan wel? Het heeft lang geduurd voordat onderzoekers het antwoord konden geven. Paddenstoelen blijken het zichtbare gedeelte te zijn van een draderige massa die onder de grond of in hout leeft. Samen met de paddenstoel noemt men die massa een zwam.

Het hangt erg af van de temperatuur en de vochtigheid, welke paddenstoelen er in de herfst in het bos te vinden zullen zijn, maar dat maakt de zoektocht extra spannend. Soorten als de bekende Grote stinkzwam, de Aardappelbovist en allerlei houtzwammen zullen er zeker zijn. En alleen daarmee is al een hele dag te vullen.

De excursie wordt op maandag 21 oktober georganiseerd door Natuurmonumenten in het kader van de Gaasterlandse Natuurweek. Opgave is noodzakelijk via www.gaasterlandsenatuurweek.nl. Deelname is gratis. De excursie is bedoeld voor alle leeftijden.

Dinsdag 22 oktober: Excursie Kringloop door het Rijsterbos o.l.v. It Fryske Gea

Op 22 oktober organiseert It Fryske Gea een excursie in het Rijsterbos met als thema ‘kringloop’. In de natuur gaat er niets verloren en afval bestaat niet! In het bos wordt alles hergebruikt, eigenlijk een perfecte kringloop!

Enorm veel dieren en organismen dragen bij aan de afvalverwerking in het bos. Denk aan spechten die het dode hout bewerken, kevers, mieren en pissebedden die organisch materiaal verkleinen en wormen die het de grond in trekken. Je kunt het ook de voedselkringloop noemen want eigenlijk is al dit ‘afval’ voedsel voor vele bosbewoners zoals bijvoorbeeld paddenstoelen (schimmels), die op hun beurt weer bomen voeden.

Tijdens deze herfstwandeling door het Rijsterbos nemen we deze ‘afvalverwerking’ eens onder de loep! Nieuwsgierig? Meld u dan aan via www.gaasterlandsenatuurweek.nl. Deelname is gratis. Voor deze excursie moet je minimaal 10 jaar of ouder zijn.

Dinsdag 22 oktober: Lezing Bokashi als bodembooster

Voor het verwerken van alle etensresten en andere organische resten is Bokashi een duurzame oplossing. Bokashi is Japans en betekent ‘goed organisch gefermenteerd materiaal’. Bokashi als bodembooster: alles van de bodem terug als voeding voor de bodem. Resten zoals snoeisel, maaisel, mest en etensresten kunnen worden gefermenteerd en uiteindelijk weer aan de bodem worden teruggegeven. De lezing is onderdeel van de Gaasterlandse Natuurweek en wordt verzorgd door Agriton. Bokashi sluit aan bij het thema van dit jaar; Kringloop.

Een gezonde plant begint met een gezonde bodem. Een goede bodemvruchtbaarheid is essentieel voor de vitaliteit van planten. Gezonde planten hebben namelijk een betere weerstand tegen ziekten. Een eenvoudige en duurzame manier om de bodemvruchtbaarheid te bevorderen is het bemesten met Bokashi. Dit kan op kleine schaal met de Bokashi-keukenemmer en op grote schaal worden de resten als het ware ingekuild. Op deze avond wordt verder uitgelegd wat de verschillen zijn tussen compost en fermentatie, hoe u zelf eenvoudig Bokashi kunt maken en wat de waarde is voor de bodem.

EM is een mengsel van vrij in de natuur voorkomende Effectieve Micro-organismen. Het is een combinatie van nuttige, opbouwende micro-organismen, die vrij in de natuur voorkomen en niet gemanipuleerd zijn. EM is breed inzetbaar en verbetert onder meer de bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid, groei en kwaliteit van gewassen aanzienlijk. EM wordt gebruikt om de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens & dier te verhogen. EM-Technologie wordt niet alleen in door particulieren gebruikt, maar ook met succes toegepast door de professionele land- en tuinbouw.

De lezing wordt gehouden in Bezoekerscentrum Mar en Klif. Opgave is gewenst via deze site, de kosten bedragen € 3,50 p.p. incl. koffie/thee.

Woensdag 23 oktober: Excursie Kringloop in het Lycklamabos met een gids van Natuurmonumenten

In het bos zie je de natuurlijke kringloop onder je ogen plaatsvinden. Het Lycklamabos is van oorsprong vrij eentonig maar Natuurmonumenten vormt het de laatste jaren stap voor stap om naar een veel soortenrijker en daarmee natuurlijker bos. Tijdens deze wandeling struin je met de gids door het bos en ontdek je dit ingenieuze kringloopsysteem. Opgave is noodzakelijk via www.gaasterlandsenatuurweek.nl. Deelname is gratis. Deze excursie is bedoeld voor volwassenen.

Donderdag 24 oktober: Workshop Nachtfotografie door fotograaf Jan Tijsma

Op donderdag 24 oktober organiseren Bezoekerscentrum Mar en Klif en landschaps- en natuurfotograaf Jan Tijsma een workshop ‘Nachtfotografie’ met als decor natuurgebied de Wyldemerk in Gaasterland.

Laat je verrassen door de schoonheid van het duister en ervaar dat er zelfs in het donker nog kleur is. Zonsondergangen zijn vaak favoriete momenten, maar daarmee houden de mogelijkheden nog niet op. Kort voor de zonsondergang gaan we aan de slag om het mooie licht vast te leggen en duiken daarna via de schermerperiode de duisternis in. Intense kleuren, mysterieuze silhouetten en fonkelende sterren, allemaal komen ze voorbij tijdens deze workshop. Wanneer het nagenoeg helemaal donker is, gaan we kijken hoe we met hulplicht elementen in het landschap kunnen uitlichten. Uiteraard richten we ons ook op het melkwegstelsel en de talloze sterren.

Deze workshop is voor iedereen geschikt. De te lopen afstanden zijn beperkt. Enige basiskennis van de camera en begrippen als diafragma zijn gewenst.

Deelnamekosten zijn € 5,= p.p. en opgave is noodzakelijk via www.gaasterlandsenatuurweek.nl. De workshop wordt mede georganiseerd door Staatsbosbeheer.

Zaterdag 26 oktober: Natuurfotografie-Workshop

Op zaterdag 26 oktober organiseert het IVN Súdwesthoeke een Natuurfotografie workshop met als thema ‘Kringloop’.

Na een korte introductie in het informatiecentrum ‘Mar en Klif’ ga je samen met workshopleider Gerard Bos zelf aan de slag in bos of open veld. Je speelt met licht en schaduw, met compositie en perspectief, met techniek en creativiteit voor een optimaal resultaat. Daarna vertelt Gerard aan de hand van eigen dia’s over zijn ervaringen. Waarom wordt een opname spannend, of waar kun je een blauwborstje vinden, hoe krijg je een libelle in beeld. Ook gaat hij in op de vraag welke lens of welke techniek gebruikt kan worden.

De workshop is geschikt voor alle typen camera’s, dus ook bezitters van een eenvoudige camera kunnen meedoen. Neem die camera wel mee! De workshop is voor deelnemers vanaf 16 jaar. Opgave is noodzakelijk via www.gaasterlandsenatuurweek.nl Deelname bedraagt 5,-.

Foto’s Sabine Boode