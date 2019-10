Drivin N Cryin en Antwerp Gipsy Ska Orchestra in Poppodium Bolwerk Sneek

Sneek- Met hun combinatie van heerlijke rock ‘n roll met een scheut country/Americana en een vleugje folk is Drivin N Cryin inmiddels al ruim dertig jaar onderweg. Trots op hun rijke historie en met veel vertrouwen in de toekomst is de Amerikaanse rockband van plan nog heel lang vol gas door te gaan.

Oprichters Kevn Kinney (zang, gitaar) en Tim Nielsen (zang, bas) weten dan ook van geen ophouden. In oktober 1985 speelden zij met Frank French hun allereerste show in de 688 Club in hun thuishaven Atlanta, Georgia. Al snel was Drivin N Cryin in de tweede helft van de jaren 80 een attractie in de muziekscene van de ‘Southeast’, mede dankzij hun energieke liveshows.

Kevn en Tim doorstonden alle uitdagingen die daarna kwamen, zoals het omgaan met roem, veranderingen in het muzikale landschap en wisselingen in de line-up van de band. Inmiddels staat de teller op meer dan tien albums, een handvol EP’s en een documentaire (Scarred but Smarter: Life n Times of Drivin’ N’ Cryin, 2012). In juni 2019 verscheen er een fonkelnieuw album: Live The Love Beautiful.

De band – met nu drummer Dave V. Johnson en gitarist Laur Joamets in de gelederen – maakt sinds 2015 deel uit van de Georgia Music Hall of Fame. Het succesvolle album Mystery Road (1989) werd in 2017 opnieuw uitgebracht door Island Records/Universal Music en behoort volgens All Time by Paste Magazine tot ‘The 50 Best Southern Rock Albums’ van dat jaar. Op de plaat staan onder meer twee van hun bekendste nummers: ‘Honeysuckle Blue’ en ‘Straight To Hel’.

In het voorprogramma staat Junkyard Dogs, een classic/bluesrockband uit Sneek die in 2019 bezig is aan zijn drieëntwintigste jaar.

Ska- en gipsyliefhebbers komen zaterdagavond aan hun trekken met Antwerp Gipsy-Ska Orkestra een combinatie van pure, rauwe energie van authentieke Roma Gipsy/Griekse en Turkse melodieën met de ultra dansbare ska-grooves. Onze Belgische vrienden worden vergezeld door Mr. Wallace, zonder twijfel een van de beste ska-bands van Nederland.

Antwerpen, thuisbasis van Antwerp Gipsy-Ska Orchestra, is altijd al een smeltkroes met culturen geweest. AGSO weerspiegelt die openheid op een intrigerende manier met een ongelooflijke energie op het podium en met een zeer charismatische frontman in de persoon van Gregor Engelen. AGSO bestaat inmiddels alweer zestien jaar. Na vier albums werkt AGSO momenteel aan nieuw materiaal voor een vijfde plaat. Dit in samenwerking met verschillende muzikanten met Turkse en Griekse grooves, skinhead reggae, banghra beats en natuurlijk uptempo Gipsyska. De afgelopen jaren speelde AGSO onder andere op Sziget, Dour, Lowlands, Zwarte Cross, Melkweg, Paradiso en Balkanfestivals in onder meer Roemenië, Polen, Zwitserland, Republiek Boerjatië, Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk en Oekraïne.

Sinds het voorjaar van 2010 knalt Mr. Wallace door heel Europa. De zevenkoppige female-fronted ska-reggae formatie bleek al snel een van de meest energieke en veelbelovende ska-bands van Nederland te zijn.

De band speelde shows en festivals in heel Nederland en deelde het podium met grote namen als The Skatalites, The Specials en Madness. De band heeft ook verschillende pop-awards gewonnen, werd uitgenodigd door onder andere 3FM en Radio 1 en tourde meerdere keren in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië.

In 2017 bracht Mr. Wallace het live-in-de-studio opgenomen album Breathe Again uit. De plaat bevat een evenwichtige en originele mix van bevlogen ska- en reggaenummers met heartfelt and melancholic lyrics. Het album vangt de band op zijn best: samen spelend in één ruimte, met de authentieke en energieke sfeer die essentieel is voor de muziek van de band.

Vrijdag 18 oktober 2019

DRIVIN N CRYIN voorprogramma: JUNKYARD DOGS

21.00 uur / vvk € 17,- zaal € 20,-

Zaterdag 19 oktober 2019

ANTWERP GIPSY-SKA ORCHESTRA voorprogramma: MR. WALLACE

21.00 uur / vvk € 12,- zaal € 15,-

