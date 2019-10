Sneek- Zondagmiddag 20 oktober a.s. 15.00 uur, treedt het Alto Kwartet op in de Parkflat Stadsfenne, zaal is open vanaf 14.30 uur. Het Alto Kwartet heeft een uniek programma samengesteld met muziek van de jaren 1950 tot 1970. Swingende, niet versterkte muziek in een aangename sfeer èn zo nodig fluisterzacht.

Gasten zijn van harte welkom.