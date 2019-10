Theaterprogramma Sneek, Week 42

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Het Volk

Het vermoeden van Poincaré

In Het vermoeden van Poincaré zijn twee heren voor langere tijd tot elkaars aanwezigheid veroordeeld, omdat het Alpenchalet waarin zij zich bevinden door hevige sneeuwval geïsoleerd is geraakt. Ze doen verwoede pogingen elkaar beter te leren kennen, maar de taal blijkt een enorm obstakel in het wederzijds begrip.

Het vermoeden van Poincaré is een onbewijsbare wiskundige stelling. Niet zozeer dit vermoeden zelf, als wel de ontoereikendheid van de taal is de inspiratiebron van Kruijver en Bunschoten van Toneelgroep Het Volk voor dit door hen zelf geschreven toneelstuk. Zo brengen zij met Het vermoeden van Poincaré hun interpretatie van absurdisme voor het voetlicht. Ook deze keer weet Het Volk daarbij met humor en mededogen vorm te geven aan mannelijk onvermogen.

Theatershow // wo 16 oktober // 20.15 uur // € 19.00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

The Dublin Legends

(The Dubliners)

Geen band kan het authentieke en aanstekelijke Ierse sfeertje met zoveel geestdrift neerzetten als het viermanschap Seán Cannon, Gerry O’Connor, Shay Kavanagh en Paul Watchorn. De echte folk fans kennen de muzikanten wellicht beter onder de legendarische naam ‘The Dubliners’.

The Dublin Legends brengen Ierse folk puur en rauw vanuit het hart. ‘Molly Mallone’, ‘Whiskey in the jar’, ‘Seven Drunken Nights’, ‘The Irish Rover’ en ‘Dirty Old Town’, stuk voor stuk klassiekers die je wel mee móet zingen. Zes jaar na het 50-jarig jubileum van de fameuze Dubliners is die fameuze naam dan wel geschiedenis, maar heeft de band nog geen fractie ingeboet op zijn ongeëvenaarde stijl.

Muziek // do 17 oktober // 20.15 uur // € 29.50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

De Partizanen

Het Leven An Sich

De Partizanen, chroniqueurs en belichters van de tijdsgeest, zijn terug met een nieuw programma. Het Leven An Sich: een offline experience om je vingers bij af te ‘liken’!

Vanuit de nabije toekomst kijken zij terug op de trends, hypes en omgangsvormen van onze huidige tijdsgeest, en vragen zich af of ze zichzelf soms niet wat minder moeten afvragen. De uitvergrote realiteit die de mannen schetsen blijkt soms even confronterend als grappig.

Cabaret // za 19 oktober // 20.15 uur // € 20.00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Topzondag met koffiegeur

Teacher’s Delight

Docenten verbonden aan het Kunstencentrum Atrium brengen met bevriende muzikanten een jazzconcert passend bij de zondagmorgen. Pianist Bé Meiborg, gitarist Thomas Zoetelief, en trompettist Tseard Verbeek vormen samen met drummer Arno van Nieuwenhuize en basgitarist Koos Wiltenburg de gelegenheidsband Teacher’s Delight.

Muziek // zo 20 oktober // 11.30 uur // € 10.00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto: Het vermoeden van Poincaré