Unieke miniatuurkermis weer even terug in Sneek

Sneek- Ook dit jaar staat het Modelspoormuseum tijdens de herfstvakantie van 21-27 oktober weer bol van de activiteiten. De activiteiten worden feestelijk afgesloten door de grootste miniatuurkermis van Nederland op zaterdag 26 oktober en zondag 27 oktober.

“Speciaal voor ouders en kinderen”, aldus Jan Willem van Beek, manager van Het Nationaal Modelspoormuseum. “Een prachtige activiteit, de grootste Miniatuurkermis van Nederland van Michel de Jong komt naar Sneek, compleet met licht en geluid”. De oorspronkelijk bouw van deze nostalgische Oudhollandse miniatuurkermis is gedaan door de heer Lou Bits uit Sneek. De kermis is door de heer de Jong nadien gerestaureerd en uitgebreid en komt voor het eerst, sinds de negentiger jaren weer even terug in Sneek. Aangevuld met een kermis van LEGO en Faller modelbouw.

De kermis wordt op zaterdagochtend 10.30 uur geopend door de mevrouw Martje Bits-Porsinck (weduwe) en familie. De “miniatuurkermis” is open op zaterdag 26 oktober van 10.30 uur tot 17.00 uur en zondag 27 oktober van 13.00 tot 17.00 uur. Toegang uitsluitend met geldig museum toegangsbewijs. Voor meer informatie over openingstijden en toegangsprijzen, zie www.modelspoormuseum.nl