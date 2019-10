Teatergroep Sult presenteert huisartsenkoor ‘Wat scheelt er aan’ in De Bûsedokter

Koudum-In deze nieuwste locatievoorstelling van Teatergroep SULT ‘De Bûsedokter’ ligt de wereld van de gezondheidszorg zelf op de behandeltafel. Naast de 9 spelers staat het huisartsenkoor ‘Wat scheelt er aan’ achter de uitgerangeerde huisarts die zijn dagen nu in de Kas van FleurigBuiten slijt in plaats van voor patiënten zorgt. Het koor bestaat uit de (huis)artsen: Fraukje Meulenbroek, Theo Bakker, Douwe van der Weide, Gisela Schadenberg, Otto Cazemier, Lieske van Vliet, Ellen van der Veen, Marijke Span en Arthur Poelmann o.l.v. Pytsje Feenstra.

Waarom doen de huisartsen mee aan De Bûsedokter?

Volgens de artsen: “Zingen is gezellig en gezond, omdat het een thema leuk is, door deze liedjes te zingen is het goed om het publiek en jezelf een spiegel voor te houden. Goed relativeren dus”.

De Bûsedokter gaat 7 november a.s. in première. Kaarten zijn te koop via www.teatergroepsult.nl

Locatie: De Kas FleurigBuiten, Koudum van 7-23 november 2019