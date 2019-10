Taartbakwedstrijd sluit Streekmarkt-seizoen af

Hemelum- Het animo was wellicht wat aan de kleine kant, maar het enthousiasme van zowel de bakkers als de jury was daar niet minder om. De taarten werden gepresenteerd aan de vakkundige jury en iedere bakker kreeg daarna een uitgebreid verslag van zijn of haar taart, met lovende en opbouwende kritieken. Na de prijsuitreiking deden alle deelnemers en late bezoekers van de Streekmarkt zich te goed aan een heerlijk stuk taart. Een prachtige kers op de letterlijke taart van een succesvol streekmarkt seizoen 2019!

De jury bestond uit niemand minder dan Petra Possel, gastvrouw van Kookstudio Zuiderzee en iedere vrijdagavond te beluisteren als presentatrice van het NPO 1 radio programma Mangiare. Ruth ter Voort, de vrouw achter traiteurbedrijf “De Dorpswinkel” uit Workum. Helemaal uit Rotterdam, Maria, patissier en mede eigenaar van restaurant Mevrouw Meijer. En tot slot onze ambassadeur Wimke Tolsma, zelf vervent taartenbakster, waarvan recepten in haar boek Smûk zijn opgenomen.

De winnaar werd Jantsje uit Mirns, met een overheerlijke klassieke taart, die klopte aan alle kanten. Zowel de korst als de inhoud, waren perfect op elkaar afgestemd. Jantsje kreeg een waardebon van €50 te besteden bij “Binnen en Buiten” in Harlingen. De tweede prijs was voor onze eigen barista Teye uit Leeuwarden, hij scoorde hoge ogen met de toevoeging van gember aan de appels. De derde, en tevens originaliteitsprijs ging naar de 19 jarige Iona uit Oosterwolde, zij had een prachtige taart gemaakt en volgens de jury zal ze het nog ver schoppen als taartenbakster!

Het streekmarktseizoen op de Flinkefarm zit er op voor 2019. Met als twee succesvolle vernieuwingen: de aanschuiflunch en de taartbakwedstrijd kijkt stichting Flinke Ferdivedaasje terug op een prachtig jaar en kijkt nu al uit naar de lente van 2020. Tot volgend jaar!