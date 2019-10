Presentatie oldtimerboek en -website ‘Pake syn Wein’

Leeuwarden- Tijdens de oldtimerbeurs ClassicsNL in het WTC Expo in Leeuwarden wordt het boek ‘Pake syn wein’ gepresenteerd. In het boek staan foto’s en verhalen over motoren, bromfietsen en auto’s in Friesland in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ook wordt een geheel vernieuwde website over deze zogenoemde ‘B-kentekens’ gelanceerd.

Vóór 1951 had iedere provincie een eigen letter waarmee een kenteken begon. In Friesland was dat de letter B. De kentekens waren persoonsgebonden en bleven vaak jarenlang bij een eigenaar. Wanneer die een nieuwe auto kocht verhuisde het kenteken dus mee.

Sinds 2006 verzamelt het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar foto’s en informatie over deze kentekens op de website kentekens.tresoar.nl. Bezoekers kunnen hier informatie vinden over kentekens die van 1906 tot 1951 zijn uitgegeven, maar het is ook mogelijk om zelf informatie of verhalen toe te voegen. Van deze mogelijkheid wordt door veel mensen gebruik gemaakt en de kentekenwebsite is dan ook een van de meest bezochte websites van Tresoar.

Voor het boek ‘Pake syn Wein’ werd zanger en autoliefhebber Piter Wilkens gevraagd een selectie te maken uit de mooiste foto’s met verhalen die de afgelopen 12 ½ jaar zijn binnengekomen op de website. Het boek, dat is uitgegeven door Uitgeverij Wijdemeer, wordt op zaterdag 26 oktober om 15.00 gepresenteerd tijdens de oldtimerbeurs ClassicsNL in het WTC Expo in Leeuwarden (hal 4, horeca terras). Ook is dan de lancering van de vernieuwde kentekenwebsite. Piter Wilkens is zelf aanwezig om het eerste exemplaar van het boek in ontvangst te nemen en boeken van het publiek te signeren. Natuurlijk laat hij ook zijn gelijknamige song ‘Pake syn wein’ horen.

Tresoar is het hele weekend met een stand op de beurs vertegenwoordigd. De beurs is vrijdag t/m zondag geopend. Kijk voor alle openingstijden en informatie over tickets op www.wtcexpo.nl. Het boek (€ 19,50) is het hele weekend op de beurs verkrijgbaar, en ligt daarna in de boekhandels.

Voor wie interesse heeft in het boek én de beurs is er een mooie aanbieding: iedereen die het boek vooraf bestelt krijgt een gratis toegangskaart t.w.v. €11,50 voor de beurs, beschikbaar gesteld door ClassicsNL en Uitgeverij Wijdemeer. Op www.teken-in.nl kun je het boek bestellen en staan verdere instructies over het bemachtigen van de tickets.