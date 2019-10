‘Helden fan Hjir’,  in het kerkje  van Goënga

Goënga- ‘Helden fan Hjir’ is bedacht door POP Fryslân. In 2018 werd dit project opgestart toen waren op 30 september de theaters groot en klein gevuld met talenten. Uit eigen regio op die dag konden zij hun kunsten vertonen. Zo ook in de kerk van Goënga.

“Dit jaar gaan we dit project prolongeren in de kerk van Goënga. Twaalf helden uit Goënga zullen hun kunsten vertonen. Er wordt geïmproviseerd op gitaar, klassiek en pop gespeeld en gezongen, duet gitaar en dwarsfluit, tevens piano en dwarsfluit en vele andere combinaties. Dus de moeite waard om langs te komen”, vertelt Age Bootsma, een van de organisatoren uit Goënga

De voorstelling is op 13 oktober om 16.00 uur