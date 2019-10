Maak je borst en glas maar nat: Sneeker Dweildag één groot feest

Sneek – Het is nog geen 12:00 uur en het is druk in Sneek. Een aantal mensen probeert nog een parkeerplek te bemachtigen om vervolgens in de binnenstad warm te worden onthaald door het muzikale geweld van 40 dweilorkesten en feestvierende mensen. Vandaag was alweer de 8e editie van het traditionele Sneeker Dweildag, waar tevens een recordaantal kapellen aan meededen. En een dweilorkest is een dweilorkest niet zonder daar één groot feestje van te bouwen. Vanaf het begin tot aan het eind stond het centrum van Sneek volop in het teken van gezelligheid en plezier.

Alvorens de Sneeker Dweildag plaatsvond, kregen de kapellen de opdracht om van de meest ludieke acties een vlog te maken. “De dweilorkesten staan erom bekend dat ze wel van een lolletje houden, hier wilden wij als organisatie natuurlijk op inspelen. Zo heeft een kapel het voor elkaar gekregen om vanuit de toren van de Martinikerk te spelen en hiervan een vlog te maken”, vertelt de organisatie. De beloning? Twee koelboxen met, hoe kan het ook anders, bier.

Vanaf 12:30 was het dan toch echt tijd voor het echte werk. Op zeven locaties verspreid door de binnenstad, lieten zo´n 700 a 800 muzikanten zich van hun beste kant zien. Alhoewel dit bij het “Valsblaaskonkoers” wellicht niet zo klonk, want hier werd gestreden om wie de meest valse klanken ten gehore kon brengen. De beloning: twee goedgevulde koelboxen met bier.

Ook werd dit jaar weer gestreden om diverse prijzen. De publieksprijs, de Gevulde Koek Trofee, ging dit jaar naar Dameskapel (Vrij)-gezelligst. De (vrij)gezellige dames met de welbekende felroze outfits doen al een aantal jaren mee en mochten dan vandaag toch eindelijk naar huis met hun felbegeerde prijs.

De Publieksprijs in de Leutklasse, “De Ouwe Jonges Krentebroad Trofee” ging dit jaar naar niemand minder dan “Nu Je Er toch Band”. De winnaar van de Leutklasse is Pretband Hob.

Aansluitend werd de dag afgesloten met een thuisoptreden van de Útlopers samen met de Zware Jongens, die er nog één groot feest van wisten te maken.

Na een spannend juryberaad, werden de uitslagen bekend gemaakt. De winnaar van de wedstrijdklasse is RODL, die met een bedrag van €500 naar huis konden gaan. Zij werden gevolgd door de Drumgabbers, Feestbende, Pretband HOB en Alarmfase 3.