Er zit muziek in Bolsward

Bolsward- Op zaterdag 12 oktober is State of Hart in Sportbar De Middelzee in Bolsward. State Of Hart is een indrukwekkende tributeband van Beth Hart, bestaande uit een team van bevlogen en ervaren muzikanten. Hier móet je bij zijn: de nummers van Beth Hart, vol vuur, passie en kippenvelmomenten!

Beth Hart is een van de grootste Amerikaanse zangeressen van dit moment. Rock, blues, pop, soul; ze heeft maar liefst 8 albums uitgebracht die gekenmerkt worden door haar rauwe stemgeluid en eerlijke, gepassioneerde nummers. Het ene moment ga je helemaal uit je dak op stevige rock; het andere moment voel je kippenvel bij het beluisteren van een prachtige ballad.

Op zaterdag 12 oktober laat State of Hart je alvast genieten van de allergrootste hits van de Queen Of Rock & Soul!

Deuren open om 20.00 uur, Aanvang concert 21.00 uur.

Tickets à € 5 zijn te koop aan de deur, of te reserveren via sportbarmiddelzee@outlook.com