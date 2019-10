De bekende ‘Blauwe Locomotief’ komt naar Sneek in de herfstvakantie

Sneek- Ook dit jaar staat het Modelspoormuseum tijdens de herfstvakantie van 21-25 oktober weer bol van de activiteiten. Niemand minder dan de bekende “blauwe locomotief”, bekend van de tv-serie komt met zijn eigen LGB-baan van Els Dubbelman (schaal 1:22,5) naar Sneek.

“Het is ondertussen al een traditie geworden dat wij tijdens de herfstvakantie speciaal voor de kinderen iets organiseren”, aldus Jan Willem van Beek, manager van Het Nationaal Modelspoormuseum. “We hebben ook dit jaar weer een prachtige activiteit. De bekende ”blauwe locomotief” is bij de jongste jeugd een held en wat is er nu leuker om zo’n grote kinderheld te combineren met onze hoge snelheidstrein”, vervolgt Jan Willem van Beek. Tijdens de herfstvakantie kunnen de kinderen spelen en bouwen met heel veel trein speelgoed, op de foto met een “blauwe dikke conducteur”, geschminkt worden (op maandag, woensdag en vrijdag) als blauwe locomotief en nog veel meer leuke activiteiten.

LGB-treinen zijn vrij forse modeltreinen met een spoorwijdte van 45 mm en daardoor juist voor kinderen extra leuk om mee te spelen en te bekijken. Daarnaast kunnen de kinderen in het museum ook zelf modelbanen bedienen, is er een treinsimulator en een speciale speelhoek voor kinderen. Kortom een leuke activiteit voor (groot)ouders met kinderen. De “blauwe trein” week begint op maandag 21 oktober en duurt tot en met vrijdag 25 oktober! Toegang uitsluitend met geldig museum toegangsbewijs. Voor meer informatie over openingstijden en toegangsprijzen, zie www.modelspoormuseum.nl