Theaterprogramma Sneek, Week 41

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Comedy Club Sneek #4

Knock Out Comedy Crew

Na een uitverkochte debuutreeks in het seizoen 2018/2019 is Comedy Club Sneek terug!

Ga lachend het weekend in met stand-up comedy op de vrijdagavond in Poppodium Bolwerk! De beste comedians uit de regio en de rest van Nederland trakteren jou deze vrijdagavond op goede grappen, scherpe meningen en verrassende zienswijzen. Elke editie is er een andere line-up, bestaande uit twee stand-up comedians, een opkomend talent en een MC.

Cabaret-Popconcert // vr 11 oktober // 20.00 uur // € 8,50 // Bolwerk Café, Kerkgracht 8 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Tangarine

Uiteen

Het leven heeft ze uit elkaar gedreven: de tweelingbroers Sander en Arnout Brinks van het muziekduo Tangarine.

Ze delen nog altijd dezelfde tourbus en ze staan nog elke avond zij aan zij op het podium, maar hun levenswegen zijn van elkaar afgebogen. In 2017 hield de één zijn eerste kind in zijn armen, terwijl het huwelijk van de ander op hetzelfde moment stukliep. Het is voor het eerst in hun bestaan als eeneiige tweeling dat hun levens niet langer gelijk oplopen.

Dit klinkt door in hun nieuwste theatertour Uiteen en op hun album Because of You. Net als voor hun vorige plaat gingen ze voor opnames naar de stad Tucson in de Amerikaanse staat Arizona, maar hun muziek is grilliger en meeslepender geworden. Dit is de soundtrack van hun ontregelde broederschap.

Muziek // 11 oktober // 20.15 uur // € 20,00 uur // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

De Gruffalo (3+)

Meneer Monster

Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn rug tot op zijn kop. Wie kent hem niet? De Gruffalo!

Een kleine muis loopt door het diepe donkere bos en wordt beslopen door drie dieren die niets liever willen dan hem opeten. Gelukkig weet de muis zijn fantasie te gebruiken en bedenkt hij een list. Maar wat gebeurt er als de muis opeens wordt geconfronteerd met zijn eigen verzinsels? Overwint de kleine muis zijn angsten voor die grote griezel?

De Gruffalo is een spannende fysieke slapstickvoorstelling voor iedereen van 3 jaar en ouder.

Meneer Monster maakt verrassend jeugdtheater vol fysiek geweld, humor en muzikaliteit. Een tikkeltje bizar en bovenal leuk voor jong en oud. Meneer Monster vindt het belangrijk om te laten zien wat theater is en hoe leuk het is om te spelen. Meneer Monster is cultureel ondernemend, stoer, ongepolijst en creatief.

Familievoorstelling // zo 13 oktober // 11.00 uur // € 12,50 // zo 13 oktober // 14.30 uur // € 12.50 // Laatste kaarten // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Gerlof Meijer

Strafrecht? Levensecht!

Gerlof Meijer is strafrechter sinds 1993 en gaf jarenlang leiding aan rechters. Hij bemerkte dat er in de samenleving veel vragen leven over strafrecht. Om die reden besloot hij in 2016 Nederland te informeren over zijn vak. Met succes: zijn lezingen trokken volle zalen. Vanaf 2019 presenteert hij een fonkelnieuwe versie van het theatercollege Strafrecht? Levensecht!

Op heldere manier geeft Meijer inzicht in dilemma’s waarmee strafrechters te maken hebben. Hoe hak je de knoop door in ernstige strafzaken met een ontkennende verdachte? Waarom krijgt een serieverkrachter geen levenslang? Hoe kan het dat een draaideurcrimineel wederom wegkomt met een taakstraf-je? Strafrechters worden vaak weggezet als te soft.

Toneel // zo 13 oktober // 14.30 // €18,50 // Theaterstudio, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400