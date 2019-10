Lezing over R.R. van der Leest en een bijzondere schaak- en dampartij bij Tresoar  

Leeuwarden- Op 11 oktober is Tresoar het decor van een bijzondere gebeurtenis. Tijdens een lezing over kunstenaar R.R. van der Leest kan het aanwezige publiek meedoen aan een digitale ‘zwervende’ schaak- en dampartij.

In 2004 gaf de Friese schrijver en kunstenaar R.R. van der Leest een boekje uit met daarin tekeningen bij een schaakpartij. Die schaakpartij was al meer dan 100 jaar geleden gespeeld, met maar liefst 70 deelnemers: elke zet werd door een andere schaker gespeeld. De spelers stuurden elkaar de zetten toe per de post, en zo reisde de partij de hele wereld over: ‘de zwervende partij’.

Op 11 oktober houdt Liuwe Westra een lezing over die partij, over wat Van der Leest daarmee deed, en over schaken en denksporten in het verdere werk van Van der Leest.

Bovendien geeft hij de aftrap voor twee nieuwe ‘zwervende partijen’, één schaakpartij en één partij Fries Dammen. Met de communicatiemiddelen van tegenwoordig komen er geen postzegels meer aan te pas, en bovendien kunnen de partijen live worden gevolgd tijdens de lezing. De eerste wordt gedaan door Bert Looper, directeur van Tresoar.

De lezing begint om 16.00 uur (inloop 15.30 uur) in de Gysbert Japicx-zaal van Tresoar (Boterhoek 1, Leeuwarden). De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Meedoen?

Dammers en schakers van alle niveaus zijn van harte welkom, en kunnen meedoen aan de primeur van twee nieuwe ‘zwervende partijen’ via internet.

Hoe werkt het?

Wil je meedoen aan de zwervende schaak- en dampartij? Doe dan het volgende:

Neem je tablet of smartphone mee

Log bij Tresoar in op het openbare wifi-netwerk: kultuer.net (geen wachtwoord nodig)

Ga naar de websites www.lidraughts.org en www.lichess.org en log in met je account. Let op: hiervoor is het handig dat je voorafgaand aan de lezing alvast een account aanmaakt op de websites (zie rechtsbovenin bij ‘aanmelden’).

Daarna kan de partij gespeeld worden.

De lezing en schaak-/dampartij zijn onderdeel van de programmering rondom de tentoonstelling ‘Reizen om utens’ over het beeldend werk van Reinder R. van der Leest.