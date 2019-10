Filosofisch Café Sneek met Miriam van Reijen

Sneek- Het Filosofisch Café Sneek organiseert een lezing met Miriam van Reijen: Levenskunst; “Maken woede, teleurstelling en jaloezie de mensen vaak ongevoelig? Welke emoties spelen hierbij en hoe kunnen we deze laten verdwijnen?

“Stoicijns”wordt helaas tegenwoordig vaak opgevat als gevoelloos en zelfs onverschillig. Maar als we de stoïcijnse filosofie ( o.a. Epictetus en Seneca) nader bekijken, blijkt het tegendeel waar te zijn.! Het zijn emoties als woede, teleurstelling en jaloezie die mensen vaak ongevoelig maken. Het is juist degene die door zulke emoties wordt gekweld, ofwel lijdt, hierdoor geen gevoelens van dankbaarheid, mildheid, geluk en liefde kan ervaren. Miriam van Reijen zal in haar lezing laten zien, ook aan de hand van”concrete voorbeelden” hoe de lastige en pijnlijke emoties ontstaan, en hoe filosofie, dat wil zeggen, zelfkennis en kritisch denken, ze kan laten verdwijnen.

Dr. Miriam van Reijen geeft lezingen, workshops, trainingen en cursussen over de Stoïcijnse filosofie. Zij is voorstander van praktische filosofie, zoals filosoferen over emoties, over de goede keuze en over filosofie als levenskunst. In 2010 promoveerde zij aan de Universiteit van Tilburg op Spinoza.

Filosofisch Café Sneek; 15 oktober 20.00 uur; Zalencentrum “De Walrus”.