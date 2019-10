Aan Tafel Special bij Lewinski met  singer/songwriter Marije de Vries

Sneek- Het is weer dubbel genieten bij deze editie van Aan Tafel special. Aanschuiven voor een (h)eerlijke verrassingsmaaltijd. Omliijst met de schitterende klanken van singer/songwriter Marije de Vries.

‘Kraakhelder maar overvol van beleving. Vingers die snaren lijken te aaien, maar een uiterst krachtig en sterk spel ten gehore brengen. Mysterieus, maar broodnuchter. Marije de Vries is in al haar contradicties een artiest die je blijft boeien en verbazen. Ze grijpt je bij de strot met elke wel geplaatste uithaal en brengt je op (of net over) het randje van tranen met tuiten wanneer ze klein en gevoelig zingt. Het liefst zingt ze folk en soul. Gewapend met enkel gitaar en mondharmonica staat Marije garant voor een sterk staaltje dynamiek en vervoering. Leonard Cohen, Ray LaMontagne en Feist zijn haar inspiratiebronnen, en dat hoor je duidelijk terug.’

Aanschuiven? Dat kan! Voor de gebruikelijke prijs van €15,50 per persoon. Graag vooraf reserveren via onze website (https://www.lewinski.nl/). Ook eventuele dieetwensen kunt u via het contactformulier op onze website vooraf aan ons doorgeven.

Maandag 14 oktober 2019 / 18:00