Zingen in de Bolswarder Martinikerk met Louiza Saitova

Bolsward- Voor de 8e keer is er weer Zingen in de Martini o.l.v. dirigent/saxofonist Jan Brens op zo. 20 okt. om 15.00 uur in de Martinikerk te Bolsward. Speciale gast is sopraan Louiza Saitova uit Woudsend. Verder is er wederom de medewerking van het Fries Mannen Ensemble (pianist/organist Jan Moens) en het Fries Blazers Ensemble.

Louiza Saitova kwam in 2003 als vluchteling uit Tsjetsjenië naar Nederland. Daar was zij afgestudeerd musicus. Zij werd aan de muziekschool van Sneek docent AMV. Als zangeres treedt zij geregeld op bij diverse koren in de regio. Zelf is zij eveneens dirigent van enkele koren, zoals o.a. het Kompanenkoor in IJlst en de Reinbôge te Woudsend. In 2010 kreeg Saitova de publieksprijs bij het Friese liederenfestival “Liet”. Bij de concerten begeleidt zij zichzelf op gitaar en keyboard.

Tijdens Zingen in de Martini zal ze een aantal keren liederen zingen in het Russisch, Tsjetsjeens, Nederlands en eveneens Fries. Bij één lied zal het Fries Mannen Ensemble haar versterken met 4-stemmige zang.

Het Fries Mannen Ensemble werd opgericht in 2008 en is sindsdien ver vooruit bezet met optredens in de 4 noordelijke provincies. Jaarlijks 20 tot 25 keer verleent het solistenkoor zijn medewerking aan concerten, zangdiensten of anderszins. Onlangs was het ensemble uitverkoren om de 100ste aflevering van de Zuidwoldiger zangavonden in te vullen. In een overvolle kerk werd met sopraan Judith Sportel een stijlvol optreden verzorgd. Met maar liefst 3500 euro keerde de groep huiswaarts! De gulle gevers gunden het goede doelen project van het Fries Mannen Ensemble dit bedrag voor “hun” meisjesschool op Sri Lanka, alwaar kansarme meisjes worden bijgestaan in hun zoektocht naar een volwassen leven.

Organist Jan Moens kreeg zijn opleiding bij wijlen Klaas Jan Mulder uit Kampen. Hij zal een paar keer soleren in aansprekende orgelwerken.

Het Fries Blazers Ensemble heeft een wisselende bezetting met een keus uit ruim 40 liefhebbers van gewijde en licht klassieke muziek. Elke keer worden een 25-tal muzikanten gevraagd om mee te spelen. Zij komen uit uiteenlopende dorpen en steden, zelfs tot Genemuiden toe.

In het programma is veel ruimte gemaakt voor samenzang met het orkest.

Alle verenigingen staan onder leiding van Jan Brens, die samen met secretaris Gerben Breimer zorgt voor de organisatie van de evenementen.

Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij PRIMERA Bolsward en aan de kerk v.a. 14.00 uur !