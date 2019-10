The Dublin Legends (The Dubliners) met zanger Shay Kavanagh naar Sneek

Sneek – The Dublin Legends (voorheen The Dubliners) komen binnenkort weer naar Nederland. En ze zijn vitaler dan ooit. The Dublin Legends staan op 17 oktober en 24 november in het theater Sneek. Zanger/gitarist Sean Cannon, banjospeler Gerry O’Connor, zanger/gitarist Shay Kavanagh en zanger/gitarist Paul Watchorn zijn helemaal klaar voor hun tour door Nederland, komend najaar. Kavanagh heeft de plaats ingenomen van de eind 2017 overleden Eamonn Campbell. De tour door Nederland kon hij nog net afmaken. Geheel in de geest van Eamonn dendert de Ierse folktrein ook anno 2019 onverdroten door.

De groep kreeg een zware klap te verwerken door het overlijden van zanger/gitarist Eamonn Campbell, maar zijn plaats is inmiddels ingenomen door Shay Kavanagh. Een man die zijn sporen in de folkmuziek ruimschoots heeft verdiend. De groep laat met onverslijtbare krakers als ‘The Wild Rover’ en ‘Whiskey In The Jar’ de hoogtijdagen van the Dubliners herleven. De vonken vliegen er bijkans af. Het publiek is uit alle delen van Europa afkomstig en zingt uit volle borst mee. Een ouder echtpaar uit het Franse Bourges geniet zichtbaar tijdens een eerder optreden en aansluitend interview met Kavanagh in Dublin.

“We zijn speciaal voor the Dublin Legends naar Ierland gekomen,’’ zegt de vrouw glunderend, terwijl haar man naar de bar verdwijnt voor twee forse pinten.

Na afloop is Shay Kavanagh in zijn nopjes. “Ik ben blij dat het publiek mij geaccepteerd heeft,’’ zegt hij tevreden in de kleedkamer. “De dood van Eamonn is een verschrikkelijk verlies voor de groep, maar het leven gaat verder en ik probeer hem zo goed mogelijk te vervangen”.

Tijdens de laatste tournee van de groep door Nederland en Duitsland kwam hij in het ziekenhuis terecht. Hij had al jaren longkanker en is daar uiteindelijk aan overleden.

Shay is zoals gezegd geen onbekende in de Ierse folkwereld, want hij maakt van 1992 tot 2003 deel uit van the Dublin City Ramblers en ook is hij op pad met artiesten als Mary Black.

“Muziek was al op heel jonge leeftijd een belangrijk onderdeel van mijn leven. Op de middelbare school speelde ik in allerlei bandjes. Meestal als drummer of bassist. Toen ik een gitaar in handen kreeg, ontwaakte in mijn een liefde voor traditionele folk die nooit weer is weggegaan. Ik besloot dan ook een band op te richten die zich louter met dat genre bezig hield.’’

Dat wordt General Humbert en niemand minder dan Mary Black meldt zich als leadzangeres. Tussen 1976 en 1986 neemt de groep twee albums op en tourt de de halve wereld rond. Als Mary besluit op het solopad te gaan, betekent dat het einde van General Humbert en Shay sluit zich aan bij The Buskers, een band die het goed doet op festivals en ooit een van de belangrijkste acts is van het Edinburgh Folk Festival.

Maar Shay krijgt het pas echt druk als hij de overstap maakt naar the Dublin City Ramblers. Er wordt jarenlang intensief getourd door de hele wereld en na negen jaar besluit de muzikant het wat rustiger aan te doen.

“We speelden soms zonder onderbreking zeven dagen per week en dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Je mist alle ontwikkelingen aan het thuisfront. Ik ben daarom uit die groep gestapt en een studie muziektechnologie gaan volgen. Daarnaast deed ik veel werk als sessiemuzikant op platen van bevriende artiesten. Ik heb zelfs nog een tijdje een eigen platenwinkel gehad. Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan en nu ben ik dan toch weer op pad met the Dublin Legends. En ik moet zeggen dat ik er met volle teugen van geniet. Want ik ben nou eenmaal een muzikant in hart en nieren.’’

Door Harry de Jong

Foto: wouter van Noort