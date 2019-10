Concert Mercy John in Muzykkafee DeVille

Hieslum – Mercy John treedt op zondagmiddag 13 oktober vanaf 15.00 uur op in Muzykkafee DeVille te Hieslum. De Americana-sound van deze Brabantse band kenmerkt zich door invloeden van zangers als Tom Petty, Ryan Adams, Wilco, Chris Stapleton, Bruce Springsteen en Jason Isbell. Hun tot nu toe verschenen twee albums ‘This Ain’t New York’ en ‘Let it go Easy’ kregen lovende kritieken in diverse muziekbladen.

Zanger-gitarist John Verhoeven van Mercy John was ook mede-componist van de hit ‘Roller Coaster’ van Danny Vera, met wie hij onlangs een succesvolle tournee door het land deed. Mercy John trad eerder in oktober 2017 succesvol op in Hieslum. Verhoeven komt nu samen met één van zijn bandleden, Kirsten Boersma (piano, Hammond organ, backing vocals) optreden in het Muzykkafee, dat vanaf 14.30 uur is geopend.