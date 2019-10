Comedy Club Sneek en Kasey Williams in Poppodium Bolwerk Sneek

Sneek- Na een uitverkochte debuutreeks in het seizoen 2018/2019 is Comedy Club Sneek terug! De beste comedians uit de regio en de rest van Nederland trakteren deze vrijdagavond op goede grappen, scherpe meningen en verrassende zienswijzen.

Elke editie is er een andere line-up, bestaande uit twee stand-up comedians, een opkomend talent en een MC. Kasey Williams is een rondreizende singer-songwriter uit New York en staat bekend om haar performance die recht uit het hart komt. Zij neemt haar landgenote Carrie Welling mee.

Kasey barst van de energie en humor en beiden lopen ook als een rode draad door haar nummers heen. Zij treedt sinds 2009 op als singer-songwriter. In 2014 verscheen haar debuut-EP, met daarop onder meer de fantastische single ‘Get the F Outta My Way’, en sinds 2015 gaat ze ook op tournee. Onlangs verscheen haar laatste EP, On the Road. Kasey komt voor de eerste keer naar Europa en neemt als support Carrie Welling mee.

Carrie is vanaf jonge leeftijd al bezig met muziek en dit heeft haar een mooie rugzak vol muzikale ervaringen opgeleverd. Ze heeft veel muzikale wegen bewandeld en al die wegen kwamen uit bij Nashville, waar Casey besloot om als solomuzikant verder te gaan. Haar sterke stem, beïnvloed door Natalie Maines and Stevie Nicks, en haar zelfverzekerde natuurlijke houding op het podium zorgen voor een heerlijke vibe.

Vrijdag 11 oktober 2019

COMEDY CLUB SNEEK

20.00 uur / vvk en zaal € 8,50

Zondag 13 oktober 2019

KASEY WILLIAMS voorprogramma: CARRIE WELLING

15.00 uur / gratis

Foto Kasey Williams