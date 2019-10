Muziekgroepen Kunstencentrum Atrium zoeken versterking  

Sneek- Diverse muziekgezelschappen van Kunstencentrum Atrium hebben bij aanvang van het seizoen nog plek voor nieuwe aanwas. Instrumentalisten en vocalisten – beginners en gevorderden – zijn van harte welkom bij een van de ensembles, orkesten en koren. Een keer meedoen aan een repetitie is gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website of aan de balie in Sneek.



Vocaal

Musicalkoor MusicAlive: repetities maandagavond in Sneek

Popkoor Local Vocal: repetities woensdagavond in Sneek

Popkoor Allround: repetities dinsdagavond in Bolsward

Instrumentaal

Accordeonorkest Sneek: repetities maandagavond in Sneek

Blokfluitensemble: repetities dinsdagavond in Sneek

Gitaarensemble: repetities dinsdagmiddag in Sneek

Harpensemble: repetities dinsdagavond in Sneek

Fluteband Just Flute: repetities donderdagavond in Sneek

Klarinetensemble: repetities vrijdagmiddag/avond in Sneek

Saxofoonensemble: repetities dinsdagavond uur in Sneek

Slagwerkensemble: repetities vrijdagavond in Bolsward

Promenadeorkest en barokensemble

Het onlangs opgerichte Promenadeorkest onder leiding van Froukje de Wit kan nog strijkers en houtblazers gebruiken. Het repertoire bestaat uit klassiek, populair en filmmuziek. Het orkest bevat onder meer: (alt)viool, cello, contrabas, klarinet, saxofoon, dwarsfluit, hobo, fagot en harp. De repetities zijn dinsdagavond in Sneek.

Het barokensemble onder leiding van Lies van der Grient begon in 2017 als een kwartet met blokfluitisten en een celliste. De groep wil uitgroeien naar een ensemble met gevorderde spelers. Er is plek voor blokfluit, klavecimbel en cello. De repetities zijn op dinsdagsavond in Sneek.

Meer informatie over de muziekgezelschappen: kunstencentrumatrium.nl/groepen/groepen.

Foto Esther de Vries