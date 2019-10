Jubileumconcert ’15 jaar door de tijd’met Peter En Engbert

Sneek- Dit jaar is het ruim 15 jaar geleden dat de broers Peter en Engbert Braam besloten om samen ‘de bühne’ op te gaan, na al vanaf hun kinderjaren in diverse koren te hebben gezongen. In eerste instantie met voornamelijk covers, maar later kwam daar steeds meer eigen werk bij wat resulteerde in het uitbrengen van 3 cd’s. Door o.a. die covers kregen ze al snel bekendheid onder de titel ‘de Friese Simon en Garfunkel’ vanwege de sound van hun 2 stemmige zang met gitaarbegeleiding.

In het begin werd er voornamelijk meegewerkt aan kerkdiensten maar later kwamen daar ook vele andere gelegenheden bij, waaronder de door hen zelf georganiseerde theatertour n.a.v. het 10 jarig bestaan.

Nu dus een jubileumconcert in een heel andere setting; dit keer is gekozen voor de sfeer van een huiskamerconcert; intiem en dichtbij. Peter en Engbert worden daarbij begeleid door een band bestaande uit een drummer, een bassist en een toetsenist en tevens zal er een gastoptreden plaatsvinden.

Het concert “15 jaar door de tijd” vindt plaats in Lokaal 55 in Sneek op zondag 6 september, aanvang 15.00 uur. Zie voor verdere informatie de website www.peterenengbert.nl. Hier kunnen ook kaarten voor het concert worden gereserveerd.