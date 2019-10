Sneek- Helden fan Hjir is een project vanuit FrieslandPop. Na een succesvolle eerste editie in 2018, wordt Helden fan Hjir ook dit jaar georganiseerd: Op zondag 13 oktober 2019. In heel Friesland openen podia hun deuren en bieden lokale ‘muzikale helden’ een podium. In Lewinski hebben wij een prachtig programma samengesteld. De deuren gaan open vanaf 13 uur en de entree is de gehele dag gratis!

13:15 -13:45 Groov’X

14:00 – 14:20 Marleen & Carlien

14:30 – 15:00 Anne Feenstra

15:15 – 15:45 I Am Captain

16:00 – 16:30 Jan Hospes

16:45 – 17:20 Bruno Rummler

17:40 – ca..18:10 WIEBE

Meer informatie over de artiesten kunt u o.a. vinden op: www.lewinski.nl

Wilt u na-afloop een hapje mee-eten? Dat kan! Voor €15,50 per persoon. U kunt uw maaltijd reserveren via lewinski.nl. Ook eventuele dieetwensen kunt u vooraf aan ons doorgeven.

