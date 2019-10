Expositie Antonius Ziekenhuis Sneek

Sneek- Anneke Hoitingh, geboren op 21 december 1965 te Soest, is na haar werkzame carrière vooral bezig geweest met de opvoeding van de kinderen. Die werden in Friesland geboren, kort nadat Anneke in 1988 van Soest (Utrecht) naar Gauw (Friesland) was verhuisd. Ook heeft zij twee periodes op Curaçao gewoond in de respectievelijke periodes 2002–2005 en 2012–2015.

Reizen en wonen in het buitenland hebben ervoor gezorgd dat ze veel levenservaring en cultuur in haar ‘rugzakje’ heeft gekregen. Haar kunst is daar altijd een uitlaatklep voor- èn reflectie van geweest. Van jongs af aan was ze altijd druk met tekenen, kleuren of schilderen. Op jonge leeftijd was een nieuw schetsboek het mooiste cadeau van alles, dat versterkte haar passie voor tekenen. Rond 1984 werd de kennis uitgebreid met een opleiding Mode tekenen en Sumi-E schilderen. In 1989 begon ze met aquarelleren en medio 2010 kwam daar het medium acryl bij.

In 2016 heeft Anneke deelgenomen aan workshops over Vedic Art en in de zomer van 2017 heeft ze deze kennis uitgebreid tijdens een summer camp van 2 weken op het eiland Öland (Zweden) gelegen is in de Oostzee. Voor 2018 had ze zich aangemeld bij Bax Kunst Galerie en heeft ze enkele kunstwerken in de kunstuitleen. Daarnaast benaderde ze besturen om haar schilderijen langdurig te exposeren, zoals in de Martinikerk tijdens de zomer en nu in het najaar is haar werk te bezichtigen in het Antonius Ziekenhuis te Sneek.

Curaçao

Op Curaçao werd ze voor het eerst geconfronteerd met de mogelijkheid om haar werk te verkopen. Daarvoor gaf ze haar kunst vaak weg als cadeau. Een keerpunt was toen haar eigen ouders bereid waren haar kunst te kopen. Geïnspireerd door de mooie kleuren en het prachtige licht op dit tropische eiland in de Caribische Zee, kwamen er al snel schilderijen in soortgelijke kleuren uit haar handen. De verkoop gebeurde veelal op markten, cadeaushops en winkeltjes van hotels en later ook in opdracht.

Door het wonen in dit werelddeel en kennismaking met de lokale taal koos Anneke de naam waaronder ze nu haar werk presenteert; Artistico. Artistico betekent kunstzinnig in het Papiaments, de officiële taal van het land Curaçao. Een betere naam kon ze zich niet wensen en na de laatste internationale verhuizing werd hier .NL aan toegevoegd.

Dit najaar dus kunst in het ziekenhuis te Sneek

Het Antonius Ziekenhuis is een middelgroot ziekenhuis in de Nederlandse stad Sneek. Het ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep.

Het laatste kwartaal van 2019 zal Artistico.NL werk exposeren in de gangen van het Sneker ziekenhuis. Op de 2e etage komen er schilderijen te hangen aan de galerij langs de centrale hal. Je bent vrij om binnen te lopen en een kijkje te nemen tijdens bezoek uren. Als je wilt dat de kunstenaar aanwezig is tijdens je bezoek, neem dan eerst contact op om deze afspraak mogelijk te maken.

De expositie is van 4 oktober 2019 t/m 10 januari 2020.

Adres ziekenhuis: Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek

Bezoekuren: Elke dag tussen 16:00 en 20:00 uur. (wijzigingen voorbehouden)

Op zon-, en feestdagen tussen 11:00 en 11:30 uur.

Kijk voor meer informatie hierover op de website van het ziekenhuis: https://www.mijnantonius.nl/bezoektijden