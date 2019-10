Afûk geeft boek uit om honden Fries te leren

Sneek-Altijd al Fries willen leren, maar niemand om mee te oefenen? Voor hondenbezitters heeft de Afûk nu de oplossing: ‘Leer je hond Fries’. Met dit boekje leer je jezelf en je hond stap voor stap Friese woorden en zinnen. Het boekje wordt op vrijdag 4 oktober aangeboden aan Yuki, de hond van schaatspaar Jorrit en Heather Bergsma. Heather en Yuki zullen het eerste exemplaar in ontvangst nemen in de Afûk-winkel. ‘Leer je hond Fries’ is een Friese bewerking van het exemplaar uit Wales. Een boek van de Welshe uitgever Y Lolfa en illustraties van Anne Cakebread.

Het boek is een idee van projectleider Mirjam Vellinga: “It begûn as in geintsje, in idee foar in 1 aprilgrap om ek kursussen Frysk foar húsdieren te organisearjen. Mar lykas sa faak waard dy grap al gau wat serieuzer. Ik kaam in artikeltsje tsjin oer in ûndersyk nei de taal dy’t tsjin húsdieren praat waard en koart dêrnei op Twitter in ôfbylding fan it boekje ‘Teach your dog Welsh’. It boekje stie al wiken yn de top 10 fan bêst ferkochte boeken yn Wales. Fan dat boekje komt no in Fryske bewurking út.”

Het eerste exemplaar wordt op dierendag aangeboden aan Yuki, maar ook andere honden en hondenbezitters zijn welkom bij de presentatie. Alle aanwezigen gaan naar huis met een doggybag, met daarin het boek ‘Leer je hond Fries’ en een kleinigheidje voor de hond.

Vanaf 4 oktober ligt ‘Leer je hond Fries’ in de winkel van de Afûk en andere boekwinkels. Naast hondenbezitters is het boek ook erg geschikt voor mensen die het Fries zelf op een laagdrempelige manier willen leren of voor wie zoekt naar een écht Fries cadeautje.