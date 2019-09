Geslaagde ode aan Buddy Holly in Noorderkerktheater Sneek

Sneek- The Wieners, bekend van hun eerbetoon aan The Everly Brothers, brchten gistermiddag een geslaagde ode aan rock’n’roll-held Buddy Holly.

Speciale gast was Cor Sanne, die als internationaal boeker werkte met onder andere Buddy’s band The Crickets. Prachtige verhalen dus uit eerste hand.

Buddy werd slechts 22 jaar maar hij liet een schat aan prachtige liedjes na: Oh Boy, It’s So Easy, Heartbeat, Peggy Sue, That’ll Be The Day… en nog veel meer! The Beatles en The Rolling Stones en vele andere grootheden lieten zich door hem inspireren.

Rock’n’Roll-band The Wieners speelde de muziek exact zoals die eind jaren ’50 werd opgenomen, met de typerende achtergrondkoortjes die je zelden live hoort.

The Wieners brachten een tribute-album ‘Just Like Buddy Holly’ uit en ze speelden met Buddy’s leadgitarist Tommy Allsup.

Een schitterende hommage aan een van de pioniers van de popmuziek: Buddy Holly!

Foto’s Ankie Rusticus