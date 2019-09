Statenjacht Friso volgend jaar naar Sail 2020 in Amsterdam

Sneek- Terwijl dweilorkest de Utlopers al hoog en droog in de Sneker Stadsherberg van wijlen Jikke Ozinga zat, speelde de Bogerman Bigband aan de voet van de Waterpoort onder een dreigende wolkenlucht. Lang duurde het optreden van Anne Oosterhaven zijn BB niet, de regen kwam met bakken uit de lucht: “Inpakken en wegwezen, te gevaarlijk met twee elektrische gitaren in het muzikale gezelschap.” Terechte beslissing!

Maar daarom wel jammer dat de bui net op het verkeerde moment kwam tijdens de feestelijke afsluitende ceremonie 125 jaar Statenjacht Friso. Eerder op de dag was er al de jaarlijkse reünie van schepen die gebouwd of onderhouden worden op jachtwerf Joh. Van der Meulen in Sneek. De vlootschouw vond plaats op het Sneekermeer. Net als het optreden van de Bogerman Bigband viel ook de speech van gedeputeerde Sander de Rouwe, hij was samen met wethouder Stella van Gent en Fries Scheepvaart directeur Meindert Seffinga aan boord van de Friso, in het water.

‘Twee nieuwtjes’

“Jammer jammer”, verzuchte De Rouwe. “Maar ik heb nog wel twee nieuwtjes voor jullie en die wil ik toch graag even delen. Het eerste nieuwtje is dat we dit jubileumjaar een record hebben gevestigd. Maar liefst 80 keer zijn we uitgevaren met pommeranten aan boord. Nationaal, internationaal en regionaal gasten mochten we verwelkomen. We werden al ‘Pommerantenboeier’ genoemd, maar iedereen is er welkom van vorst tot vrijwilliger. Niet eerder kwam het voor dat we in een seizoen 80 keer gezeild hebben. Het tweede nieuwtje is dat we volgend jaar met het Statenjacht naar Amsterdam, waar we aanwezig zullen zijn bij Sail 2020. Het is dan de tiende editie en de Friso zal die hele week te bewonderen zijn tussen al die duizenden afgemeerde boten!”

Door talloze gesprekken en onderhandelingen op het Statenjacht, heeft de Friso ook zeker economisch belang voor de provincie volgens de economie gedeputeerde. “Het is beslist een waardevol visitekaartje voor Friesland!”

De beide schippers, Gerhard Pietersma en Auke Drost, waren ondertussen alweer druk bezig het strak gelakte schip droog te lappen.

Foto’s Henk van der Veer