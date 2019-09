Beans & Blues verplaatst naar gemeenschapshuis De Klink

Koudum – Vanavond organiseert de Centrium Commissie van Dorpsbelangen haar slotavond van het seizoen. Op het programma staat het kleinschalig Bluesfestival Beans & Blues. Gezien de slechte weersverwachting heeft de commissie moeten besluiten om het festival niet op muziekpodium Centrium te houden, maar binnen, in gemeenschapshuis De Klink.

“We vinden het ongelofelijk jammer, want samen gezellig op het plein naar muziek luisteren en een drankje en een hapje nuttigen heeft zo zijn charme. Maar gezien de regen en de wind die er voorspeld wordt is dat voor niemand leuk. Niet voor het publiek en niet voor de muzikanten. Echter, helemaal afblazen is dan ook weer jammer ”, zegt Thys Wadman, frontman van de commissie.

Met grote erkentelijkheid naar beheerder Frans Lokhorst en stichtingsbestuur van De Klink is besloten om het feest door te laten gaan in De Klink. Aanvang blijft 20:00. Einde 24:00. En wat ook blijft zijn de optredens van All Star Blues Band, Roadhouse en Lody Franzen & Friends. De commissie verwacht een spetterend einde van het seizoen.

Foto: Wybrich