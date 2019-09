Statenjacht sluit jubileumjaar af in Sneek

Sneek- Het Statenjacht Friso sluit komende zaterdag bij de Waterpoort in Sneek het jubileumjaar feestelijk af. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse reünie van schepen die gebouwd of onderhouden worden op jachtwerf Joh. Van der Meulen in Sneek.

’s Middags is er op het Sneekermeer een vlootschouw. Daarna verplaatst de vloot zich naar de Waterpoort. Aan boord van het Statenjacht zijn gedeputeerde Sander de Rouwe, wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest Fryslân en directeur Meindert Seffinga van het Fries Scheepvaartmuseum.

Het Statenjacht viert dit jaar haar 125 jarig bestaan en het feit dat het 65 jaar in bezit is van de provincie. De Friso maakte afgelopen zomer o.a. haar opwachting bij tal van evenementen en voer de Waddenzee en het IJsselmeer voor een bezoek aan Terschelling en buurprovincies. In het Scheepvaartmuseum in Sneek was een speciale expositie over de historische boeier te zien.

Wanneer: Zaterdag 28 september, 12.30 – 17.00

Locatie: Sneekermeer en Waterpoort, Sneek



Programma:

12.30 Statenjacht bij het Starteiland in het Sneekermeer voor de vlootschouw

14.30 Vertrek naar de binnenstad van Sneek

15.00 Schepen verzamelen zich aan de Pampuskade. Ontvangst door dweilorkest de Útlopers en vertrek naar Waterpoort

16.00 Aankomst bij de Waterpoort, muziek van de Bogerman Big Band

17.00 Slotwoord, afsluiting jubileumjaar door gedeputeerde Sander de Rouwe