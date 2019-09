Schotse ketels & Schotse whisky bij het Woudagemaal  

Lemmer- Op zaterdag 2 november tijdens de ‘Dag van het Zwarte Koor’ (bijnaam van de stokers en de machinisten van toen) gaan we in het ketelhuis van het Woudagemaal whisky proeven en heffen we, samen met whisky-expert Johan Brouwer het glas op de bikkels van weleer. Mis het niet!

We doorlopen eerst de geschiedenis van whisky waarbij u uitgebreid hoort hoe whisky wordt gemaakt en aan zijn smaak komt. Daarna gaan we uiteraard verschillende soorten whisky proeven. Niet alleen over whisky valt oneindig veel te vertellen, ook over het Woudagemaal met zijn bijna 100 jaar oude ketels is heel veel te vertellen.

Wat hebben de ketels van het Woudagemaal en schotse stookketels gemeen? Nieuwsgierig? Meld je dan nu aan voor dit smakelijk evenement in het ketelhuis van het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal in Lemmer.

Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Verwarming: staat uit (dus kleed je warm aan!)

Kosten: € 29,95 cash p.p.

Opgeven voor 30 oktober via: info@woudagemaal.nl

Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij!

Foto Sonja Hylkema