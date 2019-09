Inspiratieavonden voor vertellers Verhalenavond

Sneek- Wie wil vertellen op Verhalenavond (15 november) kan tot half oktober een gratis inspiratieavond bijwonen onder leiding van Just Vink. De avonden zijn in Nes (Noardeast), Heerenveen, Leeuwarden, Franeker, Sneek en Drachten. Iedereen is welkom, ook wie nog geen verhaal heeft of twijfelt om mee te doen. Tijdens de sessies van een uur geeft de artistiek leider van Verhalenavond inspiratie en praktische verteltips.

“We hebben het over hoe je een verhaal mooi kunt beginnen, opbouwen en weer kunt eindigen bijvoorbeeld. En ook over fantasie en werkelijkheid, en het kiezen van een invalshoek voor je verhaal. Er is ruimte voor vragen en na afloop kunnen ideeën en opzetjes worden uitgewisseld, zodat er op 15 november mooie verhalen staan”, aldus Vink. “Op de website (verhalenavond.nl, red.) staat trouwens ook al een aantal verteltips.”

Zes data en locaties

De eerste avond wordt gehouden op maandag 30 september in de Theaterkerk in Nes (Noardeast). Daarna volgen het Posthuis Theater in Heerenveen (2 okt.), Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden (9 okt.), Theater De Koornbeurs in Franeker (10 okt.), Kunstcentrum Atrium in Sneek (14 okt.) en Schouwburg De Lawei in Drachten (16 okt.). De sessies duren van 20.00 tot 21.00 uur, om 19.30 uur gaan de deuren open. Aanmelden wordt op prijs gesteld en kan via www.verhalenavond.nl/inspiratiesessies.

Verhalenavond

“Het bijwonen van een inspiratieavond is overigens geen voorwaarde om te vertellen op 15 november”, benadrukt Vink. Inmiddels hebben bijna 100 particulieren, instellingen en bedrijven zich opgegeven voor Verhalenavond.