Theaterprogramma Sneek, Week 40

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Lenette van Dongen Paradijskleier

Zit je tussen droom en werkelijkheid gevangen uitgeput op de bank en weet je het ook allemaal effe niet meer? In Paradijskleier zal Lenette van Dongen op een hilarische wijze jouw dromen fileren en je weer verliefd laten worden op je eigen werkelijkheid. Saai is het nieuwe spannend. Vandaag is mijn lievelingsdag.

Cabaret // do 3 oktober // 20.15 uur // €24.00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Marinierskapel der Koninklijke Marine

De Marinierskapel der Koninklijke Marine is een van de drie professionele harmonieorkesten van de Nederlandse krijgsmacht. De Marinierskapel heeft een speciale klank, uitstraling en speelt verschillende soorten muziek, waarbij traditie en moderne muziek goed samengaan. Dit concert, met chef-dirigent en artistiek leider Majoor Arjan Tien belooft het wederom een muzikaal hoogstandje te worden. Voor de pauze is Magda van der Kooi solo-fluitiste en komen onder andere de Slavische Dans no. 1 van Antonín Dvořák en Hongaarse Rhapsodie no. 2 van Franz Liszt voorbij. Na de pauze volgt een modern programma met onder andere It Don’t Mean a Thing van Duke Ellington en Marlow’s Theme van David Shire met solist sergeant Rommert Groenhof op de bastrombone.

Muziek // vr 4 oktober // 20.15 uur // €19.50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Koperensemble Koperguod

In 2004 namen drie muzikale vrienden uit de regio Zuidwest-Friesland het initiatief om een groot koperensemble te formeren. Op 5 oktober van dit jaar wordt het 15-jarig lustrum gevierd. Speciale gast is trompetvirtuoos Eric Vloeimans.

Eric Vloeimans is een begrip in NL. Hij maakt muziek die tussen jazz en pop valt te kwalificeren. Eric zal zowel solo als met Koperguod te beluisteren zijn. Naast Eric Vloeimans zijn er nog andere muzikale vrienden aanwezig. Singer/songwriter/pianist Wiebe Kaspers is van partij, alsook zangeres Jitske Draijer. Met beide muzikanten heeft Koperguod al meerdere malen opgetreden. Het ensemble staat onder leiding van Andries Kramer en is in middels een graag geziene gast in de HaFaBra-wereld.

Muziek // za 5 oktober // 20.00–22.30 uur // €17.50 // kinderen €10.00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Annick Boer Dat is goed gelukt!

Annick Boer, wie kent haar niet? Ze staat al 25 jaar onafgebroken op het toneel en is daarnaast bij het grote publiek bekend van de televisieprogramma’s Kanniewaarzijn, Kopspijkers en Cojones.

Dit jaar schreef Annick haar eerste cabaretvoorstelling. Ze blijkt een geestige cabaretière in zich te hebben. Over de try-outs zei het publiek: ‘een stem als Jasperina de jong en zo grappig als Brigitte Kaandorp’ en ‘hilarisch en ontroerend’. Annick legt op geheel eigen wijze de menselijke natuur en onze tekortkomingen bloot, maar ook het vermogen om lief te hebben. De mooiste liedjes, afgewisseld met haar droogkomische verhalen vol zelfspot, maken deze voorstelling tot een heerlijke avond! Een aanrader!

Cabaret // zo 6 oktober // 14.30 uur // €15.00 // Noorderkerkzaal, Oud kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto: Louis Meulstee