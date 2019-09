Stones Sessions en Rootsreggea van Junior Kelly in Het Bolwerk Sneek

Sneek- Vijf jonge, talentvolle muzikanten van onder meer Nielson, The Royal Engineers, Lisa Lois en Money & The Man hebben zich op het rijke oeuvre van The Rolling Stones gestort.

Stones Sessions is de grote verrassing dit jaar in tribute-land! In een dampende rock ‘n roll-show vol eigenheid, muzikaliteit en doorzettingsvermogen worden hits als ‘Paint it Black’ en ‘Honky Tonk Women’ nieuw leven ingeblazen.

Geen saaie, stoffige coverband met pruikjes dus. Nee, deze jonge honden van eigen bodem, verenigd in de Stones Sessions, duiken vol overgave op alles wat The Stones met zich meebrengen. Rock ’n roll-monumenten als ‘Satisfaction’ en ‘Jumping Jack Flash’ worden aaneengeregen met parels als ‘Angie’ en ‘Wild Horses’.

Mick, Keith, Ronnie en Charly spelen uiteraard nog, maar met Stones Sessions is het alsof je teruggaat naar de roerige jaren zeventig, waarbij de ene na de andere hit de zaal in wordt geslingerd. Inclusief zweet, blues, rokende gitaarversterkers, geleid door de pittige rocksound van zanger Jeffrey Hendriks.

Jamaica komt weer naar Sneek! Dit keer stuurt de bakermat van de reggae Junior Kelly als afgevaardigde.

De rootsreggaezanger, ook wel bekend als The Urband Poet, brak in het jaar 2000 door met ‘Love So Nice’, een bewerking van ‘Stir It Up’ van Bob Marley. Dat succes heeft geleid tot de release van Kelly’s eerste album ‘Rise’ uit het jaar 2000. Bijna twee decennia later is Kelly tien albums, een reeks singles en vele optredens rijker. Variatie is het sleutelwoord bij Kelly: hij zingt over de liefde, rapt maatschappijkritische teksten en op zijn meest recente album zijn zelfs invloeden van jazz, dancehall RnB, pop en soul te horen.

Junior wordt vergezeld door de eveneens uit Jamaica afkomstige Jahbar I. Hij verscheen als peuter al op het podium bij zijn vader, de naam maakte in de reggaewereld als “Dusty” Drummer (George Miller) van Firehouse Crew. Jahbar I volgde in zijn voetsporen en begon als drummer in verschillende internationale bands, om in 2012 als soloartiest verder te gaan. Hij vindt zelf dat zijn muziek niet in een hokje te plaatsen is, zijn doel is enkel “to be the best of me”.

Als kers op de taart wordt de avond compleet gemaakt door onze eigen lokale trots Jah Sound International!

Vrijdag 4 oktober 2019

STONES SESSIONS

21.00 uur / vvk € 15,- zaal € 18,-

Zaterdag 5 oktober 2019

JUNIOR KELLY voorprogramma:

21.00 uur / vvk € 15,- zaal € 18,-