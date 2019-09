Modelspoormuseum neemt activiteiten KidsProject over

Sneek- De grootste speel- en leerspoorbaan van Nederland voor kinderen van KidsProject verhuist per 1 oktober naar Het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek. Deze houten spoorbaan wordt gebruikt op (modelspoor) beurzen, in (kinder)ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen, museums, bij kinderfeestjes en evenementen door heel Nederland. De transporteerbare modelbaan met de bekende houten treintjes heeft een maximale lengte van 14,5 meter.

De houten spoorbaan van KidsProject is te huur of te leen via Het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek. Met de verhuur activiteiten proberen we zoveel mogelijk de gratis activiteiten mogelijk te maken. Bijvoorbeeld voor (kinder)ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatie centra en andere locaties waar kinderen net even iets meer aandacht nodig hebben omdat het helaas even tegen zit in hun leventje.

Treinen van hout zijn voor velen ook het begin van een mooie hobby. De spoorbaan is gevuld met honderden houten treinen, bruggen, stootblokken en stations. Alles op lage tafels zodat kinderen er makkelijk mee kunnen spelen. Ook de afgelopen zomervakantie konden kinderen weer spelen met de houten spoorbaan in het Modelspoor museum in Sneek. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met KidsProjekt of Het Nationaal Modelspoor Museum, Jan Willem van Beek (coördinator KidsProject), tel 0515-430012 of reserveringen@kidsproject.nl

Foto: Modelspoormuseum