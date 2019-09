Concert Top en Twell sjongers en GK Evergreens in De Spil

Sneek- Op donderdagavond 17 oktober, van 20.00 tot 22.00 uur, verzorgen Gemengd Koor Evergreens met de Top en Twell sjongers een concert in de grote zaal van De Spil, Molenkrite 169 te Sneek. Beide koren hebben een rijke traditie in het geven van optredens, maar een gezamenlijk optreden: dat is heel lang geleden!

Naast veel liederen uit het eigen repertoire wordt door beide koren hard gewerkt aan twee nummers die gezamenlijk worden gebracht. De keus is gevallen op Conquest of paradise van de Evergreens en Cliff’s of Moher van de Top en Twell sjongers.

Beide koren hebben een eigen begeleidingscombo: dat wordt een muzikaal feest als dat gezamenlijk op treedt. De Evergreens worden gedirigeerd door Johan Velthuis: zijn laatste concert met het koor. Per 1 november hopen we met een nu nog onbekende opvolger verder te gaan. De Top en Twell sjongers worden gedirigeerd door Age Elzinga.

De toegang is gratis: u bepaalt zelf welke financiële bijdrage u wilt geven voor de onkosten.