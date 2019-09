Vikingschip van Sneek naar het Fries Museum in Leeuwarden

Sneek- Vanmorgen werd een vijftien meter lang Vikingschip vervoerd van de opleidingswerf van het ROC Friese Poort in Sneek naar het Fries Museum in Leeuwarden. De afgelopen tien maanden heeft een groep studenten van de opleidingen Bouw & Infra en Maritieme Techniek van ROC Friese Poort in opdracht van het museum gewerkt aan de replica van een Vikingschip. Het schip zal vanaf 19 oktober te zien zijn in de tentoonstelling Wij Vikingen van het Fries Museum. Het vaartuig past niet in zijn geheel in de goederenlift van het museum en is daarom in drie delen vervoerd. De komende dagen wordt het schip verder gemonteerd in een tentoonstellingszaal.

Wij Vikingen

Vanaf 19 oktober 2019 tot en met 15 maart 2020 presenteert het Fries Museum in Leeuwarden de tentoonstelling Wij Vikingen. Aan de hand van archeologische schatten ontdekt de bezoeker dat ‘Viking’ geen volk, maar een levensstijl was. Deze levensstijl omvatte meer dan alleen de beruchte plunderingen. De Vikingen waren namelijk ook zeer bedreven handelaren met een uitgebreid netwerk, waar ook de Nederlandse kustbewoners van profiteerden. Het kwam zelfs voor dat Nederlanders zich bij de Vikingen aansloten en deelnamen aan hun rooftochten. In Wij Vikingen vertellen meer dan 500 objecten uit binnen- en buitenland over de complexe relatie tussen de Nederlandse kustbewoners en Vikingen.

De tentoonstelling Wij Vikingen wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, LF2028, Gemeente Leeuwarden, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis, Stichting St. Anthony Gasthuis, Vaderlandsch Fonds, Meindersma-Sybenga Stichting, Leeuwarder Ondernemerfonds, Stichting Siebolt Foundation, Directie der Oostersche Handel en Reederijen, Boelstra Olivier Stichting, Stichting Herbert Duintjer Fonds en de Vrienden van het Fries Museum.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, de BankGiro Loterij en Aegon.

