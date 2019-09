Oudewijvenzomer in Hindeloopen

Hindeloopen-De nazomer, oudewijvenzomer, sint-michielszomer of Indian Summer is de periode van eind september tot half november waarin het nog zomerachtig weer kan zijn. Weliswaar daalt in deze tijd van het jaar de gemiddelde middagtemperatuur in De Bilt van ongeveer 20 graden naar 9 graden, maar er zijn ook regelmatig periodes die volledig aan de zomer doen denken, aldus Wikipedia.

Het afgelopen weekend was wel een voorbeeld hoe zo’n oudewijvenzomer kan zijn. In de haven van Hindeloopen leek de zomer even terug.

Wytske Heida stuurde de redactie bovenstaande foto