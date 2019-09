Open dag bij Muziekschool Bolsward

Bolsward- Muziekschool Bolsward, onderdeel van Kunstencentrum Atrium, houdt op zaterdag 5 oktober een open dag. Van 10.00 tot 13.00 uur zijn diverse docenten aanwezig in ‘Ons Gebouw’ aan het Broereplein om meer informatie te geven over het actuele lesaanbod. Belangstellenden kunnen onder begeleiding van de docenten tevens proberen om hun eerste noten op een instrument te spelen.

Het aanbod van Muziekschool Bolsward bestaat uit lessen en kortlopende cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast zijn er diverse orkesten, koren en andere muziekgezelschappen waarbij kan worden aangesloten.

De docenten van de volgende instrumentale en vocale lessen zijn aanwezig: dwarsfluit, gitaar (akoestisch/elektrisch), kerkorgel, keyboard, koperblazers (bugel, cornet, hoorn, trombone, trompet, tuba), piano, popworkshops/bandcoaching, saxofoon, slagwerk, viool en zang.

Adres Broereplein 7-8 (Ons Gebouw), 8701 JC Bolsward

Instrumentenparade Voorafgaand aan de open dag is er op maandag 30 september een Instrumentenparade bij Muziekschool Bolsward. Groepen basisschoolleerlingen van CBS De Bron en OBS De Blinker komen tussen 10.00 en 12.00 uur langs om instrumenten uit te proberen.

Kunstencentrum Atrium Kunstencentrum Atrium verzorgt op ruim twintig locaties in muzieklessen en Súdwest-Fryslân muzieklessen en -cursussen, waaronder in Sneek, Bolsward, Koudum, Workum en Makkum. De meest uiteenlopende instrumenten zijn in het aanbod vertegenwoordigd, net als zangles en muziekles via de computer (Distance Learning). Daarnaast telt het kunstencentrum een groot aantal orkesten, ensembles, zanggroepen en bands. De lessen en cursussen van Kunstencentrum Atrium op het gebied van dans, theater, musical en beeldende kunst vinden plaats in Sneek.

Foto: Wietske Kock