Fryske Wike op St. Jozefschool Heeg

Heeg- De Fryske Wike is op de St. Jozefschool van start gegaan met een speciale Fryske opening: De mem en pake van juf Anneke namen de moeite om in Fryske klederdracht de St. Jozefschool te bezoeken en over de 150 jaar oude kledij te vertellen.



De kinderen luisterden geboeid naar de uitleg en naar de verhalen. Deze week wordt er bijzondere aandacht besteed aan de Fryske taal, de vlag, de tradities, de cultuur, de sporten en niet te vergeten de Fryske lekkernijen. De kinderen gaan op school zelfs Fryske dúmkes bakken en een groep zal de plaatselijke bakkerij Ypma met een bezoekje vereren.