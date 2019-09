Kleinschalig bluesfestival in Koudum

Koudum – Met een kleinschalig bluesfestival sluit de Centrium Commissie van Dorpsbelangen Koudum op zaterdag 28 september het seizoen af. Het Centrium is het muziekpodium in het hart van Koudum en door het openlucht-seizoen heen organiseert een aantal vrijwilligers daarop een serie verschillende evenementen. Dit jaar van Viswijvenkoor tot blues.

De bands die tijdens de slotavond zullen optreden zijn de All Star Blues Band, Roadhouse en Franzen & Friends.

De All Star Blues Band heeft volgens de commissie de allerbeste bluesfrontman van Nederland in de gelederen: Mente Rosema. Hij wordt ondersteund door een aantal geroutineerde muzikanten: Jan Visser op toetsen, Jan Krol op gitaar, Sybe Krol achter de drumkit en Ronald Ligthart op de basgitaar. De All Star Blues Band speelt de blues zoals blues gespeeld moet worden. Rauw, authentiek, met passie en… met de blues!

Roadhouse is in Fryslân al bijna 20 jaar een veel gevraagde band vanwege het eigen geluid. De line-up: Johannes Blanksma achter de drumkit, Tako v.d. Land (zang & mondharp) Herman Frank (leadguitar) Anne Ferwerda (bas), en Ruben Mulder (Keyboards).

Fogerty met blazers

In het Project ‘Franzen Plays Fogerty’ brengt zanger/gitarist Lody Franzen een muzikale ode aan John Fogerty, de voorman van Creedence Clearwater Revival. Dat doet hij samen met een aantal van zijn muzikale ‘ friends’ op bas en drums, maar voor deze avond nog aangevuld met een gitarist. En met een complete blazerssectie! Fogerty, zoals Fogerty behoort te klinken: authentiek, maar ook zeer verrassend in deze uitvoering!

Het festival heeft de naam Beans & Blues mee gekregen met een knipoog naar de Koudumer boontjes. De avond begint om 20:00 uur en toegang is natuurlijk gratis. Dit mede dankzij bijdragen van Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, Ondernemersvereniging Koudum en Cultuurfonds Gemeente Sud West Fryslan. Het Centrium bevindt zich op het ‘Frieslandplein’. Voor navigatie hoek Hoogstraat – Hoofdstraat.

