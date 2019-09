Sneker Pypke lanceert derde speciaalbier

Sneek – Na de introductie van een frisse Blond en een stevige Tripel, vinden de initiatiefnemers van het Sneker Pypke hoog tijd voor een derde speciaalbier: een eigenzinnige Dubbel. Dit donkere en ietwat zoete bier smaakt extra lekker in het najaar. De officiële introductie voor het grote publiek is daarom op zaterdagavond 28 september as. in Café De Bakkersdochter (Scharnestraat 17) te Sneek. Iedereen is welkom vanaf 21.00 uur om getuige te zijn van een prachtige avond!

Met medewerking van ‘huisband’ Just no Knock wordt een onvergetelijke introductie van het Sneker Pypke Dubbel verwacht. Deze 6-koppige rock and blues coverband speelt namelijk regelmatig in De Bakkersdochter en staat garant voor een gezellige avond. De toegang is gratis maar vol is vol. Dus zet deze datum in je agenda en kom langs op de 28e. Om te genieten van live muziek, de sfeer èn de speciaalbieren van het Sneker Pypke!

Het Sneker Pypke

De start van het Sneker Pypke op 25 juli 2018 in Sneek kan als voortvarend worden betiteld. Het frisse Blond werd met open armen ontvangen in Sneek en omgeving. Een goed teken en voor de initiatiefnemers het signaal dat er behoefte is aan lekkere lokale speciaalbieren bij zowel de inwoners als de vele toeristen in Sneek en omgeving. Het tweede biertje, een smaakvolle Tripel, volgde daarom al snel in november 2018.

De verkooppunten

Inmiddels zijn de speciaalbieren verkrijgbaar bij ruim 35 horecagelegenheden, speciaalzaken, cadeauwinkels, campings en sportverenigingen in Sneek. Daarnaast wordt het geschonken in Leeuwarden, Scharnegoutum, Broek, Roodhuis, Heeg en Elahuizen en zijn de bieren te bestellen via diverse horecagroothandels in Friesland. Een breed assortiment, waaronder flessen van 33cl en 75cl, met informatieve etiketten en oog voor detail en uitstraling. Meer informatie via www.snekerpypke.nl

Café de Bakkersdochter

Het ‘kleine cafe’ in de Scharnestraat bestaat inmiddels als 52 jaar en dat is best uniek in Sneek. Helemaal gezien het feit dat de bar nog maar drie eigenaren heeft gekend. Het was Rinke van der Meulen die in 1967 het pand in het smalle straatje in Sneek betrok en het tot ‘Rinke’s koffiebar’ omdoopte. De altijd glimlachende uitbater is helaas niet meer onder ons. De bar werd verkocht aan Joop ‘Snor’ Postma. Hij veranderde de naam in, hoe kan het ook anders, ‘Joop’s Café’ en ook het interieur werd grondig aangepakt. Helaas leeft ook Joop alleen nog maar in onze gedachten. Want wie herinnert zich niet deze sympathieke man met zijn geweldige snor.

In 2002 neemt Erica Boers het café van Joop over. De kroeg krijgt zijn derde eigenaar en daarmee ook de huidige naam ‘Café De Bakkersdochter’. Niet verwonderlijk, aangezien ze de dochter is van een (voormalige) bakker. Sinds 2013 bestiert Erica samen met de in Rotterdam geboren Marijke de Boer de sfeervolle bar. Inmiddels zijn ze 5 jaar gelukkig getrouwd en wonen ze boven het door vele Snekers èn Duitsers zo geliefde café in het hart van Sneek.

Foto: Ankie Rusticus.

Tekst: Astrid Koops-Tippersma van Aparthe kommunikatie