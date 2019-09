Zaterdag 5 oktober Singer & Songwriter Tim Knol in Workum

Workum- Wederom heeft NUT Workum een grote naam weten te boeken. Niemand minder dan singer & songwriter Tim Knol komt 5 oktober naar Workum met zijn solo programma.

Tim Knol kennen we als de man met een stem van goud en een ‘oude ziel’. Of je zijn muziek nu omschrijft als roots, sixties- of seventiesrock, in alles hoor je zijn liefde voor oude helden. Of je nu denkt aan Gram Parsons of aan Neil Young: ambachtelijke gitaarrock voor een breed publiek, maar niet direct geschreven voor de hitparade. Tijdloze liedjes met een rauw randje waarin het beste uit heden en verleden samenkomt.

Tim Knol weet als geen ander zijn publiek aan zich te binden. Met amusante anekdotes, jazeker, maar vooral met zijn aanstekelijke en goed doordachte songs. Indringende Americana, doordrenkt van melancholie, maar nooit zoetsappig. Kortom het belooft een prachtige avond te worden.

Kaarten zijn te verkrijgen via www.nutworkum.nl

Foto: Paul Bergens