Woudagemaal drie dagen onder stoom, met speciale kinderrondleidingen

Lemmer- IJs en weder dienende brengt Wetterskip Fryslân het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer drie dagen onder stoom om het bedienende personeel in de praktijk op te leiden. Belangstellenden zijn van dinsdag 15 tot en met donderdag 17 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur welkom in het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog in functie is. Een unieke kans om het UNESCO Werelderfgoed in werking te bekijken! Vanwege het succes bij de vorige draaidagen zijn er ook deze keer speciale kinderrondleidingen.

Extra Woudabeleving

Bezoekers kunnen hun auto op de nieuwe parkeerplaats bij het Woudagemaal parkeren en meerijden met de ecoshuttle naar het gemaal. Tijdens het busritje geeft de chauffeur een enthousiaste toelichting. De shuttle is voor iedereen een leuk en gezellig begin van het bezoek aan het historische gemaal.

Kinderrondleidingen

Tijdens de draaidagen zijn er weer gezellige kinderrondleidingen. Deze rondleidingen zijn voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Ze starten op alle drie draaidagen om 11.00 uur en om 14.00 uur. De kinderen ontvangen na afloop een leuke verrassing.

Let op: het is belangrijk om je voor de speciale kinderrondleidingen zo snel mogelijk aan te melden via info@woudagemaal.nl. Het aantal plaatsen is namelijk beperkt. Zet in de mail de datum en tijd wanneer je wilt komen.

Koop nu alvast tickets

Kom je langs tijdens de draaidagen? Koop dan nu alvast een e-ticket voor 15, 16 en 17 oktober 2019 via onze website www.woudagemaal.nl/tickets.

Houd voor het laatste nieuws over de draaidagen onze website in de gaten: www.woudagemaal.nl.

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water

Tot op de dag van vandaag heeft het Woudagemaal een belangrijke functie in het waterbeheer. Een bezoek aan het stoomgemaal begint in het naastgelegen bezoekerscentrum, waar jong en oud wordt geïnformeerd over de werking van het stoomgemaal en het waterbeheer in Fryslân. De belevingsexpositie, waarvan een spannende 3D-film deel uitmaakt, vertelt het verhaal van cultuur, watermanagement en techniek. Vrijwilligers van de Stichting Ir. D.F. Woudagemaal verzorgen de rondleidingen in het gemaal.

Openingstijden:

Gemaal onder stoom: dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 oktober 2019.

Laatste reguliere rondleidingen: circa 16:00 uur.

Kinderrondleidingen: 15, 16 en 17 oktober, 11.00 uur en 14.00 uur.

Ook als het gemaal niet onder stoom is, is het te bezichtigen.

Voor de openingstijden zie: www.woudagemaal.nl

Bezoekadres:

Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer (aan de N359 Lemmer-Balk).

Foto: Piet Douma.