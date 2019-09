Muzikant, YouTuber en auteur Joost Klein komt 26 september naar RSG

Sneek- Donderdag 26 september komt YouTuber, muzikant en nu ook auteur Eenhoorn Joost, oftewel Joost Klein, naar de RSG om leerlingen van VWO5 te vertellen over zijn eerste boek: Albino. Albino is een combinatie van fotografie, gedichten en korte verhalen en kwam vorig jaar uit. De 21-jarige Fries is met zijn 300.000 volgers beroemd op YouTube en debuteerde vorig jaar op Lowlands waar hij iedereen met zijn rapmuziek omver blies. Volgens Bol.com is Joost niet uit te leggen. ’Joost is een fenomeen waar je je gewoon aan over moet geven’.

Boekenweek voor Jongeren

Van 20 tot en met 29 september is het Boekenweek voor Jongeren. Donderdag 26 september gaan 21 topauteurs tijdens de Boekenweek op Literatour: een tournee langs 100 middelbare scholen. De auteurs gaan met de leerlingen in gesprek over boeken, schrijven en het plezier van lezen. Youtuber en auteur Joost Klein komt 26 september naar de RSG Magister Alvinus in Sneek.