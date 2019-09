Muziekvereniging Excelsior Scharnegoutum op zoek naar nieuw talent

Scharnegoutum- Na een succesvol eerste project voor beginnende muzikanten start er vanaf 12 oktober weer een muziekproject voor volwassenen in het dorpshuis “It Swettehûs” in Scharnegoutum.

Voor degene die:

– altijd al eens iets met muziek wilde doen

– al eens eerder iets heeft gedaan met muziek en het weer op wil pakken

– het bespelen van een instrument leuk lijkt.

In 10 zaterdagochtenden van 9.30-11.30 uur kunnen de deelnemers onder leiding van Guus Pieksma ontdekken of het bespelen van een muziekinstrument iets voor hen is. Ervaring is niet nodig en een muziekinstrument kan geleend worden van de vereniging. De kosten voor dit project zijn €75,-. Het project wordt begin februari 2020 afgesloten met een gezamenlijk concert in “It Swettehûs” in Scharnegoutum. Opgeven of informatie aanvragen kan via de mail, graag vóór 5 oktober: pgjellema@gmail.com of door te bellen naar 06-24146639. Kijk ook eens op www.excelsiorscharnegoutum.nl of excelsiorscharnegoutum

Pak je kans en geef je snel op! ! Want Excelsior Scharnegoutum staat voor leuke muziek/gezellige sfeer/ ambitieuze muzikanten/mooie concerten en meer!