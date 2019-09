Feestelijke opening BoekStart in de Kinderopvang

Sneek- Donderdag 26 september vindt de feestelijke opening van het programma ‘BoekStart in de Kinderopvang’ plaats. Om 9.00 uur, zal wethouder Wielinga (foto) de feestelijke openingshandeling verrichten voor 12 kinderopvanglocaties in de gemeente Súdwest Fryslân en 2 in de gemeente Heerenveen. De officiële opening zal plaatsvinden in peuterspeelzaal Lyts Yleke in IJlst.

Vanaf dat moment nemen alle 14 locaties¹ deel aan dit landelijke, overkoepelende programma van Stichting Lezen, waarbij Bibliotheek, kinderopvang en peuterspeelzalen professioneel samenwerken om het voorleesbeleid binnen deze instellingen te stimuleren, een doorgaande leeslijn naar het basisonderwijs te creëren, en zo taalachterstanden te helpen voorkomen. Koepelorganisatie Kinderopvang Friesland heeft meerdere locaties in Friesland voor kinderopvang die hieraan meedoen en heeft hier goede ervaringen mee.

Op 14 locaties (Lyts Yleke KOV Gauw, De Joopykjes Oudega, It Pikepôltsje Heeg, It Protternêst Blauwhuis, Bron/Blinker Bolsward, Stampertjes Huylkenstein Bolsward, Kindcentrum St. Maarten Bolsward, Boartlik Begjin Oppenhuizen, Moskeflap Hommerts, Penjumer Ulefjeltsjes Pingjum, Humpie Dumpie Nijland, KOV Akkrum, KOV Aldeboarn) zal dankzij Boekstart op een verantwoorde manier aandacht gegeven worden aan lezen en voorlezen.

Er is met subsidie van Tel Mee met Taal en Stichting Lezen een leeshoek ingericht en een collectie geschikte boekjes aangeschaft waardoor kinderen de boekjes zelf kunnen pakken en bekijken. De leidsters zijn getraind in het interactief voorlezen en een speciaal daartoe opgeleide voorleescoördinator zorgt voor continuïteit in het beleid waardoor voorlezen als vanzelf opgenomen wordt in het dagelijks handelen. Zo ervaren de kinderen plezier in lezen en dragen de opvanglocaties bij aan hun taalontwikkeling. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het voorkomen van laaggeletterdheid.