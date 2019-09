VVV Waterland van Friesland brengt najaarskrant om het toeristenseizoen te verlengen

Sneek- Om toeristen én inwoners te verleiden om er in het najaar op uit te gaan, brengt VVV Waterland van Friesland op 18 september een najaarskrant uit. Inspirerende verhalen en een uitgebreide evenementenagenda worden in een oplage van 85.000 exemplaren huis aan huis en bij alle VVV locaties in heel Zuidwest Friesland verspreid. De najaarskrant is een uitgave van VVV Waterland van Friesland en Ying Media uit Sneek.

Seizoensverlengende activiteiten

Blogger Wiepkje Hoekstra is voor Waterland van Friesland op pad gegaan naar het vernieuwd Kazemattenmuseum. Deze is tot eind oktober geopend maar voor iedereen in Zuidwest Friesland vlakbij en daarom erg de moeite waard om te (her)ontdekken. Of pak tijdens een mooie najaarsdag de fiets en de fietsroute uit de krant erbij. Geertje van de VVV leidt je met de lekkerste recepten langs korenmolens en een pluktuin, zodat je je ingrediënten kunt ‘oogsten’ voor een diner thuis. De avonden en de nachten zijn ook volop gevuld met evenementen onder het thema ‘Discover the Dark’: ’s avonds griezelen bij de mummies van Wiuwerd, ’s nachts varen over de Friese meren of ’s avonds een stadswandeling met een gids met spookverhalen? Dat en nog meer is te lezen in de najaarskrant van VVV Waterland van Friesland. Zuidwest Friesland bruist!

Online magazine in het Duits en Engels

Een deel van de verhalen uit de najaarksrant staan in een speciale online editie. Deze verhalen zijn ook vertaald in het Duits en het Engels, zodat via de digitale weg deze doelgroepen geïnspireerd worden.