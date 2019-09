Theaterprogramma Sneek, Week 39

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Ronald Snijders met Groot Succes 2

Groot Succes 2 is de opvolger van Groot Succes, welke show van Ronald Snijders nog niet in de theaters te zien is geweest. Wederom een voorstelling vol onverwachte taalgrappen, nieuwe woorden en niet te plaatsen gedachtekronkels.

De Theaterkrant oordeelde over zijn programma Groot Succes 2: “Grote Ronald is Briljant.” “Het weggeven van enkele grapjes in een recensie maakt in het geval van Snijders niet veel uit, want in vrijwel elke zin die uit zijn mond komt zit er wel een.”

Cabaret // za 28 september // 20.15 uur // € 18.00 // Noorderkerkzaal, Oud kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Ragús

De hartslag van Ierland

Ragús, een van de absolute parels uit de Ierse dans- en muziektraditie, is terug met een nieuwe show. Met nieuwe choreografie, nieuwe songs en lichteffecten.

Het Ierse volksspektakel toert al tien jaar non-stop door Nederland en België en heeft na al die tijd nog geen fractie ingeboet aan aantrekkelijkheid. Het gezelschap brengt het beste dat Ierland op cultureel gebied te bieden heeft. Een wervelend feest vol kleur, klank en ritme, dat je meesleept in de sfeer van een volksfeest op een Iers dorpsplein. Gestoeld op authentieke dansstijlen met razendsnel voetenwerk, hartverwarmende songs, prachtige kostuums en de klanken van traditionele akoestische instrumenten. Met zijn nieuwe repertoire blijft Ragús bij de tijd, maar ook trouw aan de tradities waarin de show zijn wortels vindt. Dat is de kracht van Ragús, de hartslag van Ierland!

Dans // zo 29 september // 14.30 uur // € 28.50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

De Wieners

Buddy Holly

The Wieners, bekend van hun eerbetoon aan The Everly Brothers, brengen dit keer een ode aan rock’n’roll-held Buddy Holly. Speciale gast is Cor Sanne, die als internationaal boeker werkte met onder andere Buddy’s band The Crickets. Prachtige verhalen dus uit eerste hand.

Buddy werd slechts 22 jaar maar hij liet een schat aan prachtige liedjes na: Oh Boy, It’s So Easy, Heartbeat, Peggy Sue, That’ll Be The Day… en nog veel meer! The Beatles en The Rolling Stones en vele andere grootheden lieten zich door hem inspireren. Rock’n’Roll-band The Wieners speelt de muziek exact zoals die eind jaren ’50 werd opgenomen, met de typerende achtergrondkoortjes die je zelden live hoort. The Wieners brachten een tribute-album ‘Just Like Buddy Holly’ uit en ze speelden met Buddy’s leadgitarist Tommy Allsup.

Muziek // zo 29 september // 16.00 uur // € 19.75 // Noorderkerkzaal, Oud kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

