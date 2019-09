Sleuteloverdracht kerkje Offingawier

Offingawier- Zaterdag 14 september j.l. Is de kerk van Offingawier overgedragen aan het dorp. De kerk is karakteristiek voor het dorp en haar omgeving en staat op een plaats waar duizenden toeristen per jaar passeren.

Het kerkje is waarschijnlijk op de Martini kerk(Sneek) na het oudste gebouw (1335) van destijds de gemeente Sneek. Het interieur van de Martenssjerke onderscheidt zich van de meeste kerken, die de kleur bruin hoog in het vaandel voeren. De kerk in Offingawier kent slecht een kleur wit,wat een uiterst serene sfeer oproept.

Jaloerse mensen van buiten af gaven de kerk de geuzen naam : ijsco-karre.

Zaterdag is de sleutel overhandigd door de monnik Burney aan Jan Eringa, voorzitter van de stichting Martenssjerke.

Net als in de middeleeuwen was er na afloop een eet en drinkgelag. In dit geval een feestelijke barbecue. Wat dat betreft is er in de loop van de tijd niet veel veranderd.